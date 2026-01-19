Fudbal

POLICIJA ZAPANJENA: Opljačakan čuveni fudbaler, evo šta su mu lopovi odneli iz hotelske sobe

19. 01. 2026. u 15:58

Najnovije vesti iz fudbala - iznenadile su i policiju.

Foto: Depositphotos

Niklas Filkrug tek što je stigao u AC Milan, a već je doživeo katastrofalan početak italijanske avanture.

Nemački napadač, koji je sredinom januara stigao na pozajmicu iz Vest Hema, opljačkan je u hotelskoj sobi gde je boravio.

I to opljačkan - kako mnogim drugima ne bi ni u snu moglo da se desi.

Naime, prema informacijama italijanskih medija, uključujući "Republiku", incident se dogodio u sredu ujutru. Fulkrug je otišao na trening u Milanelo, trening centar "rosonera", a kada se vratio u svoju sobu u luksuznom hotelu zatekao je neprijatno iznenađenje:

Pljačkaši su uspeli da obiju sef u njegovoj sobi i ukrali dragocenosti procenjene vrednosti od čak 500.000 evra!

Prema izveštajima, ukradena su četiri luksuzna sata koji čine veći deo pomenutog plena. Šta će tolike dragocenosti u hotelskoj sobi - nije isprva ni policiji bilo jasno, ali se ispostavilo da se Nemac još nije negde zvanično "uselio", pa je uz životni moto "sve svoje sa sobom i nosim" - poneo skupocene satove u hotelsku sobu.

Izveštaji medija su takvi da, navodno, 32-godišnji napadač nije osigurao ukradene predmete, "mada se očekuje da će hotel snositi deo odgovornosti".

Nemački reprezentativac već sarađuje sa italijanskim vlastima kako bi se identifikovali potencijalni osumnjičeni. Forenzičari su pregledali sobu i uzeli otiske prstiju u potrazi za dokazima.

Niklas Filkrug, kao član FK Vest Hem, pred dolazak u AC Milan / FOTO: Tanjug/AP

Ova pljačka predstavlja posebno gorak početak za Filkruga u Milanu, koji je i inače imao tešku prvu polovinu sezone u Vest Hemu. Napadač je do sada odigrao četiri utakmice za italijanski klub, ali još uvek nije postigao gol.

Podsetimo, fudbaleri širom Evrope, a posebno u Italiji, postali su mete pljačkaša poslednjih godina. Međutim, ova krađa je neobična jer se dogodila u hotelu, dok većina sličnih incidenata uključuje provale u privatne rezidencije igrača.

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

