USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili ceo svet na Evropskom prvenstvu

19. 01. 2026. u 06:25

BRUKA i sramota!

УСТАШКА ПОСЛА! Хрвати згрозили цео свет на Европском првенству

Foto: M. V.

Gde god odu komšije koriste svaku priliku da šire mržnju i pozivaju na rat. Tako je bilo i ovog puta. Samo što su sada kompletnu kampanju pokrenuli igrači, a ne navijači. Nažalost! 

Naime, rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali su skandal na prvoj utakmici Evropskog prvenstva u švedskom gradu Malme u subotu uveče, kada je na njihov zahtev sa razglasa puštena pesma hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, koji je zbog promocije neonacizma i ustvaštva zabranjen u više evropskih zemalja, piše švedski list Aftonbladet.

U odgovoru za ovaj list, iz Evropske rukometne federacije (EHF) su rekli da je Hrvatska reprezentacija zahtevala da organizator pusti Tompsonovu pesmu i dodali da "čine sve da se to ne ponovi".

- Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti - i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže - naveli su iz EHF.

Foto: Profimedia, RTL printskrin

 

Dodali su da Tompsonova pesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu za utakmicu i da su sve pesme na plejlistama za sve mečeve pre početka prvenstva pregledali tim za zabavu i EHF.

Aftonbladet navodi i da je nakon utakmice u kojoj je Hrvatska pobedila Gruziju "nekoliko gledalaca reagovalo" zbog puštanja sporne pesme.

Inače, Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani između ostalih u Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji, državama u kojima se ovaj izvođač opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva.

