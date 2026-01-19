MANČESTER SITI SVE JAČI! Stiglo strašno pojačanje "građanima"

Najnovije vesti iz engleskog fudbala sigurno su obradovale navijače Mančester sitija.

Naime, engleski fudbaler Mark Gei novi je igrač "građana", saopštio je danas taj klub.



"Veoma sam srećan i neverovatno ponosan što sam postao fudbaler Mančester sitija. Ovaj prelazak deluje kao kulminacija sveg napornog rada koji sam uložio u karijeri. Sada sam u najboljem klubu u Engleskoj i deo sam neverovatnog tima igrača. Želim da rastem kao igrač i kao osoba, znam da će se to desiti u ovom klubu", rekao je Gei, a prenosi sajt kluba.



Engleski fudbaler je bio član Kristal palasa od 2021. godine, a ove sezone je na 33 utakmice u svim takmičenjima zabeležio tri gola i četiri asistencije.

Gei je tokom karijere igrao još i za Čelsi i Svonsi. On je za reprezentaciju Engleske odigrao 26 mečeva.





