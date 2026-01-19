Fudbal

MANČESTER SITI SVE JAČI! Stiglo strašno pojačanje "građanima"

19. 01. 2026. u 20:13

Najnovije vesti iz engleskog fudbala sigurno su obradovale navijače Mančester sitija.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, engleski fudbaler Mark Gei novi je igrač "građana", saopštio je danas taj klub.

Gei (25) je sa Sitije sitijem potpisao ugovor do leta 2031. godine. On je u Siti došao iz Kristal palasa za 23 miliona evra, pošto mu je isticao ugovor na kraju ove sezone, prenosi Bi-Bi-Si.

"Veoma sam srećan i neverovatno ponosan što sam postao fudbaler Mančester sitija. Ovaj prelazak deluje kao kulminacija sveg napornog rada koji sam uložio u karijeri. Sada sam u najboljem klubu u Engleskoj i deo sam neverovatnog tima igrača. Želim da rastem kao igrač i kao osoba, znam da će se to desiti u ovom klubu", rekao je Gei, a prenosi sajt kluba.


Engleski fudbaler je bio član Kristal palasa od 2021. godine, a ove sezone je na 33 utakmice u svim takmičenjima zabeležio tri gola i četiri asistencije.

Mark Guei / FOTO: Tanjug/AP

Gei je tokom karijere igrao još i za Čelsi i Svonsi. On je za reprezentaciju Engleske odigrao 26 mečeva.


Mančester siti se nalazi na drugom mestu na tabeli Premijer lige sa 43 boda, sedam manje od vodećeg Arsenala.
 

