MANČESTER SITI SVE JAČI! Stiglo strašno pojačanje "građanima"
Najnovije vesti iz engleskog fudbala sigurno su obradovale navijače Mančester sitija.
Naime, engleski fudbaler Mark Gei novi je igrač "građana", saopštio je danas taj klub.
"Veoma sam srećan i neverovatno ponosan što sam postao fudbaler Mančester sitija. Ovaj prelazak deluje kao kulminacija sveg napornog rada koji sam uložio u karijeri. Sada sam u najboljem klubu u Engleskoj i deo sam neverovatnog tima igrača. Želim da rastem kao igrač i kao osoba, znam da će se to desiti u ovom klubu", rekao je Gei, a prenosi sajt kluba.
Engleski fudbaler je bio član Kristal palasa od 2021. godine, a ove sezone je na 33 utakmice u svim takmičenjima zabeležio tri gola i četiri asistencije.
Gei je tokom karijere igrao još i za Čelsi i Svonsi. On je za reprezentaciju Engleske odigrao 26 mečeva.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
ŠOK! SUDIJE SRAMNO OČERUPALE "ORLOVE"! Srbija izgubila od Austrije, rukomet ne pamti ovakvu dramu!
19. 01. 2026. u 19:37 >> 19:40
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije
19. 01. 2026. u 20:49
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)