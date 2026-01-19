Ostali sportovi

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

19. 01. 2026. u 22:06

Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.

Foto: Profimedia

Podsetimo, rukometaši Srbije su, uz neke neverovatne sudijske odluke, poraženi u danskom Herningu od Austrije u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva. 

Srbija je propustila priliku da u ponedeljak u popodnevnim satima pobedom izbori prolazak u drugu fazu pa joj je potom bio potreban poraz Nemačke od Španije, u poslednjem meču prve runde nadmetanja. 

I, u toj utakmici odluke, španska "furija", koja je ranije već obezbedila prolazak dalje - vodila je samo na početku, a nakon što su "panceri" preuzeli vođstvo, rasplamsala se borba dostojna dve istinske rukometne velesile.

Igralo se "spuštenih gardova", kako bi to bokseri govorili (iako je ovde bio i vrlo snažnih odbrambenih poteza do samog kraja), ali Nemačka nije popuštala pod silnim napadima Španaca pa je na kraju, uz pojačavanje ritma u završnici, trijumfovala rezultatom 34:32.

Upravo zato je po bodovima prestigla Srbiju, te se sa Špancima probila dalje. I, ta dva tima, a ne naši "orlovi" umesto nekog od njih, igraće još četiri utamice - novi rivali su Francuska, Norveška, Danska i Portugalija...

A šta sledi u završnici šampionata?

