KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.
Podsetimo, rukometaši Srbije su, uz neke neverovatne sudijske odluke, poraženi u danskom Herningu od Austrije u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva.
Srbija je propustila priliku da u ponedeljak u popodnevnim satima pobedom izbori prolazak u drugu fazu pa joj je potom bio potreban poraz Nemačke od Španije, u poslednjem meču prve runde nadmetanja.
I, u toj utakmici odluke, španska "furija", koja je ranije već obezbedila prolazak dalje - vodila je samo na početku, a nakon što su "panceri" preuzeli vođstvo, rasplamsala se borba dostojna dve istinske rukometne velesile.
Igralo se "spuštenih gardova", kako bi to bokseri govorili (iako je ovde bio i vrlo snažnih odbrambenih poteza do samog kraja), ali Nemačka nije popuštala pod silnim napadima Španaca pa je na kraju, uz pojačavanje ritma u završnici, trijumfovala rezultatom 34:32.
Upravo zato je po bodovima prestigla Srbiju, te se sa Špancima probila dalje. I, ta dva tima, a ne naši "orlovi" umesto nekog od njih, igraće još četiri utamice - novi rivali su Francuska, Norveška, Danska i Portugalija...
A šta sledi u završnici šampionata?
Pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
