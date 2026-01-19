TAKO TO RADE BRAĆA RUSI: Muškarac maltretirao komšiluk glasnom muzikom, preti mu sedam godina zatvora
STANOVNIK Arhangelska je tri godine uznemiravao svoje komšije glasnom muzikom noću.
Preti mu kazna od tri do sedam godina zatvora, prema podacima regionalnog tužilaštva.
- Od 15. decembra 2022. do 8. juna 2025. godine, optuženi je, kršeći važeće zakonske propise, postupao sa posebnom okrutnošću i maltretiranjem, sistematski, u različito doba dana, uključujući i noć, puštajući muziku na maksimalnoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda na opremi sa snažnim zvučnicima koja se nalazila u njegovom stanu - navodi se u saopštenju.
Prema navodima tužilaštva, muškarčeve radnje su prouzrokovale fizičku i psihičku patnju šestoro komšija, uključujući i maloletnika, a jedan od njih je zadobio povrede klasifikovane kao umerene telesne povrede.
Pokrenut je krivični postupak po optužbama za mučenje i namerno nanošenje umerene telesne povrede, piše REN TV.
Preporučujemo
NOVI DETALjI UBISTVA NOŽEM: Posle svađe u autobusu došlo do tuče i tragedije (VIDEO)
19. 01. 2026. u 19:30
VLADIMIR UBIO SUPRUGU: Sadomazohistička igra bračnog para završila se zločinom
19. 01. 2026. u 19:00
OSAM GODINA ZATVORA ZBOG PRIMANjA MITA: Osuđen bivši gradonačelnik
19. 01. 2026. u 17:30
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)