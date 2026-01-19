TAKO TO RADE BRAĆA RUSI: Muškarac maltretirao komšiluk glasnom muzikom, preti mu sedam godina zatvora

STANOVNIK Arhangelska je tri godine uznemiravao svoje komšije glasnom muzikom noću.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Preti mu kazna od tri do sedam godina zatvora, prema podacima regionalnog tužilaštva.

- Od 15. decembra 2022. do 8. juna 2025. godine, optuženi je, kršeći važeće zakonske propise, postupao sa posebnom okrutnošću i maltretiranjem, sistematski, u različito doba dana, uključujući i noć, puštajući muziku na maksimalnoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda na opremi sa snažnim zvučnicima koja se nalazila u njegovom stanu - navodi se u saopštenju.

Prema navodima tužilaštva, muškarčeve radnje su prouzrokovale fizičku i psihičku patnju šestoro komšija, uključujući i maloletnika, a jedan od njih je zadobio povrede klasifikovane kao umerene telesne povrede.

Pokrenut je krivični postupak po optužbama za mučenje i namerno nanošenje umerene telesne povrede, piše REN TV.