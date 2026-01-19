Svet

TAKO TO RADE BRAĆA RUSI: Muškarac maltretirao komšiluk glasnom muzikom, preti mu sedam godina zatvora

Novosti online

19. 01. 2026. u 22:00

STANOVNIK Arhangelska je tri godine uznemiravao svoje komšije glasnom muzikom noću.

ТАКО ТО РАДЕ БРАЋА РУСИ: Мушкарац малтретирао комшилук гласном музиком, прети му седам година затвора

Foto: Profimedia/Ilustracija

Preti mu kazna od tri do sedam godina zatvora, prema podacima regionalnog tužilaštva.

- Od 15. decembra 2022. do 8. juna 2025. godine, optuženi je, kršeći važeće zakonske propise, postupao sa posebnom okrutnošću i maltretiranjem, sistematski, u različito doba dana, uključujući i noć, puštajući muziku na maksimalnoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda na opremi sa snažnim zvučnicima koja se nalazila u njegovom stanu - navodi se u saopštenju.

Prema navodima tužilaštva, muškarčeve radnje su prouzrokovale fizičku i psihičku patnju šestoro komšija, uključujući i maloletnika, a jedan od njih je zadobio povrede klasifikovane kao umerene telesne povrede.

Pokrenut je krivični postupak po optužbama za mučenje i namerno nanošenje umerene telesne povrede, piše REN TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...