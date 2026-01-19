NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Đoković se plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u prvom kolu pobedio Španca Pedra Martineza 6:3, 6:2, 6:2. Srpski teniser je danas zabeležio 100. pobedu na Australijan openu u karijeri.

"Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana. Osećaj je bio dobar, nisam mogao da tražim više, dobar servis, generalno me je učinilo jako zadovoljnim. Videćemo šta dolazi u narednih nekoliko dana", izjavio je Đoković na konferenciji za medije u Melburnu.

Srpski teniser je govorio i o vineru, koji je podsetio na Gaela Monfisa.

"Povezao sam se dobro, nisam takvih mnogo pogodio, ali on jeste. On mi je prošao kroz glavu, tada sam shvatio kako se on osećao jer sam se osećao sjajno", istakao je srpski teniser.

Đoković je prokomentarisao pokret Karlosa Alkaraza pri pri servisu, koji podseća na servis srpskog tenisera.

"Kada sam video, poslao sam mu poruku. Moramo da pričamo o pravima na taj servis. Moramo da pričamo i o vinerima, svaki as očekujem da mi se posveti. Videćemo da li će da se pridržava dogovora", kroz smeh je odgovorio Đoković.

Srpski teniser će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija. Ovaj meč bi trebalo da bude odigran u sredu, ali još nije poznato na kom terenu.

"Mislim da znate odgovor, znate šta bih ja želeo. Organizatori su ti koji odlučuju", zaključio je Srbin.

Protiv koga to Novak Đoković igra sledeće na Australijan openu?

Đoković će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija, koji je ranije danas savladao Francuza Terensa Atmana rezultatom 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

Italijan, 23-godišnjak koji je 2020. postao teniski profesionalac, trenutno je 141. na ATP listi, a najbolji plasman mu je bio nedelju dana ranije, kada je bio 137. Teniski idoli su mu Noletovi rivali, jedan od najvećih, Rodžer Federer, ali i Danil Medvedev. Inače je veliki navijač fudbalskog kluba Piza, ali voli da igra i taj sport, kao i košarku.

