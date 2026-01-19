ŠOK! SUDIJE SRAMNO OČERUPALE "ORLOVE"! Srbija izgubila od Austrije, rukomet ne pamti ovakvu dramu!

Srbija i Austrija ne samo da su igrale rukomet, nego su priredile izuzetno uzbudljivu borbu za plasman u drugu fazu Evropskog prvenstva 2026. Na kraju, konačan rezultat, na koji su izuzetno uticale sudije iz Švedske, bio je 26:25 u korist Austrijanaca, pa Srbi sada samo teorijski mogu da prođu dalje. I to ako u večerašnjoj utakmici Nemačka izgubi od Španije.

Znalo se i pre ovog meča da Austrijanci uopšte nisu "mačji kašalj", iako su izgubili i od Nemaca (koje su Srbi pobedili) i Šanije (od koje su naši izgubili). U oba ta duela austrijska selekcija je igralal vrhunski, i nije joj baš mnogo nedostajalo za podvig/e. A opet, na red joj je došao meč sa takmacom koji se našao u situaciji da ga pobeda sigurno vodi dalje, što je i njoj samoj bio imperativ.

U sudaru dve velike želje, kako to obično biva, presudila bi, obično je to slučaj, "hladnija glava". Ali, ovoga puta je tu bilo još nečeg. Čudnih sudijskih odluka.

A bravura uopšte nije nedostajalo.

Na uvodnu austrijsku prednost naši su odgovorili preokretom koji je režirao čudesni Dejan Milosavljev, koji je čak i sa dva (sa)igrača manje branio zicere. Na drugoj strani terena Stefan Dodić je igrao kao iskusni majstor, iako su mu tek 22 godine, Nemanja Ilić je rešetao mrežu suparnika ko god da ju je čuvao (iako je Mestl zaista bio impresivan), a kolektivno posmatrano - odbrana "orlova" bila je dugo, dugo - baš kako treba.

Međutim, i ona je popuštala. Naročito kada bi se Konstantin Mustl "razbranio" ili Markus Mar dobio šansu da, poput Dodića, "diriguje" napadima. Zato se igralo "gol za gol", sa minimalnom prednošću, koja +2 nije prelazila, a često je i "nestajala".

U drugom delu meča drama je počela da narasta kada se od srpskog vođstva od dva razlike, posle naprasno čudnog kriterijuma Šveđana Mirze Kurtagića i Matijasa Vetervika, na semaforu pojavilo dva razilke za Austrijance.

Bilo je to pred ulazak u poslednjih deset minuta jer je serija majstorija Milosavljeva na liniji (u jednom trenutku je odbranio sedmerac, pa i dva zicera koja su potom usledila) bila "nagrađena" novim penalom za Austrijance. Oni su tada došli do vostva, a iznerviranim Srbima potom dali i još jedan brzi gol, za 20:22.

Raul Gonzalez, selektor srpske reprezentacije, pokušao je da vrati mir u ekipu kojom rukovodi, ali odluke tandema Kurtagić - Veterbik su, u seriji, počele da bivaju sve neverovatnije. Isključivao se "kad je ko hteo", a kada bi naši i imali igrača više na koji sekund, sviran bi im bio "pasivni napad", i to čak dvaput u tim situacijama. Dodate tome i prvi put dosuđenih "dva minuta isključenja zbog glume" (a i to je "svirano" našima, zaista, iako se to u rukometu gotovo nikada ne dosuđuje), pa je i epilog bio kakav je bio.

Šteta, posle svega viđenog na ovom šampionatu Evrope.

Jer, naši su bili izvrsni protiv Španije, kada im je podvig "izmakao". A podvig su napravili protiv moćne Nemačke. Na kraju, ovakav poraz - ova ekipa nije zaslužila. Pa opet, imajući u vidu da su Austrijanci imali i penale za veću prednost, majstorije Milosaljeva su možda, samo možda, pogurale Srbiju u drugu fazu. Ka eliminaciji su ih gurale sudije. A svemu je na kraju odlučivao meč Španija - Nemačka (od 20.30).

KRAJ: Srbija - Austrija 25:26

60' - Kojadinović daje gol!

60' - Tajmaut traži "naš Španac", selektor Raul Gonzalez. Poslednji minut...

60' - Milosavljev brani! Čak 13. odbrana na ovom meču!

59' - Šta još nismo imali na meniju u korist Austrije? Sedmerac kada im je preko potreban? Može! Evo ga...

58' - Tajmaut usred drame. Austrija ima +2, a treba joj +4 da bi prpšla. Našima treba pobeda, ili ako izgubi, da to bude uz -2, a da potom izgubi i Nemačka.

57' - Đukić taman smanji na -2, a Herburger vrati na tri razlike.

55' - Vraća se jedan, pa onda i drugi srpski igrač. Dvanaest odbrana ima srpski gorostas među stativama... A naši imaju -3, dok semafor pokazjue da je 54:22 od početka meča. Dakle, malo više od pet i po minuta do kraja. I onda Šveđani oduzimaju loptu Srbima. Neverovatno suđenje.

54' - Sa dva igrača manje brani Dejan Milosavljev opet!

52' - Ne-ve-ro-vat-no! Isključen je i Kojadinović, pa sa dva igrača više Austija daje gol za 20:23.

52' - Iker Romero, Španac sa klupe Austrije, traži tajmaut. Kakva drama na kraju...

52' - I ne samo to. Opet isključenje i to zbog gestikuliranja Uroša Borzaša. Nestvarno...

51' - Neverovatno... Arbitri su oduzeli loptu Srbiji zbog "pasivnog napada". Sa igračem više...

51' - Konačno! Igrač više za Srbiju!

50' - Iznervirale su švedske sudije ("pravda je u rukama" Mirze Kurtagića i Matijasa Vetervika), pa su naši pogrešili, a rival dao brzi gol i sada on ima +2 ... Neverovatno.

49' - Nervira se srpski as na golu, jer je taman još jednom odbranio šut rivala, a ono - dosuđen sedmerac. Frimel ga izvodi i... šta se onda dešava?! Neverovatno! Još dva zicera je odbranio srpski gorostas, da bi onda arbitri "svirali" još jedan sedmerac. Nestvarno... I onda, naravno, iz novog pokušaja, Bilik daje gol - 20:21.

48' - Darko Đukić daje gol s desnog krila posle izvrsnog Dodićevog dodavanja - 20:20!

47' - Postiže gol austrijski pivotmen Vagner, a onda i Pešmalbek, no taj pogodak srpskog "centra" je poništen... No, ostaje +1 za Austriju jer je paradom, 10. odbranom, Milosavljev spasao srpsku mrežu!

46' - Uroš Mitrović daje gol za 19:19! Sjajan šut s desnog beka!

44' - Prelazi Austrija u vođstvo. Vagner, korpulentni pivot, ostaje sam sa loptom i daje sada već četvrti gol, iz četvrtog šuta - 18:19

42' - Majstorija s desnog krila Uroša Kojadinovića, koji je fantastično izveo šut za +1, ali odmah, posle "brzog centra", suparnici izjednačuju. Triler!

40' - Brani deveti put Milosavljev ali, nažalost, lopta odlazi rivalima koji će imati novu akciju.

40' - Šteta. Dodić ne daje pogodak sa distance, a austrijska selekcija prkeo pivota Herburgera dolazi do vođstva, 16:17. Na 10 sekundi. Jer, Lazar Kukić odmah uzvraća - nerešeno je!

38' - Mikola Bilik, Ukrajinac koji igra za Austrijance, izvursno prodire i postiže gol. Drama se nastavlja, 16:16 je.

37' - Hofler dobro realizuje akciju svoje ekipe, ali Dodić i Kukić sjajno kombinuju kao tandem "plejmejkera" - i pogotkom 30-godišnjaka (Kukića) Srbija vraća minimalnu prednost. Ali, samo na kratko, jer se razigrao i opasni Mar, da bi odmah potom 20-godišnji Aljoša Damjanović svojim prvim golom na turniru, i to izvrsnim prodorom u desno sa mesta srednjeg beka - vraća +1.

35' - Brani Mustl opet. Ali, ostaje lopta Srbima. Kukić je potom izborio deveterac prodorom, a onda je Dodićevo dodavanje za Đukića bilo neprecizno. Šteta.

34' - Osma odbrana Milosavljeva, možda i najlakša - jer je suparnik šutirao u poslednji čas, i to s distance, pravo u srpskog golmana. Šansa je za +2...

33' - Dodić nastavlja da izvrsno proigrava saigrače, Marsenić daje gol "sa crte" - 14:13

32' - Nadmudrili su rivali našu odbranu i Frimel, koji je utrčao na šest metra, daje svoj drugi gol, 13:13 je

31' - Đukić ne pogađa mrežu s desnog krila, opet brani Konstantin Mustl.

31' - Počeo je drugi deo meča, i to srpskim napadom

Kraj poluvremena, u kome je bilo i uspona i padova, na obe strane. Ali, bilo je i istinskih bravura, poput onih koje je izvodio golman Milosavljev, ili Dodić u napadu, te šestostruki strelac Nemanja Ilić. Imali su naši i -2, i +2, a na velikom predahu je 13:12 posle Ilićevog promašenog sedmerca koji je Lazar Kukić izborio, a onda Milosavljevljeva nova odbrana sprečila izjednačenje. Sedma intervencija... nestvarno.

29' - Ilić daje šesti gol, i to u kontri u kojoj su Pešmalbek i Đukić pokazali svu lepotu nesebičnosti. Majstorija, divota - 13:11!

28' - Majstorski potez Dodića, iza glave je "ostavio" loptu pivotu Pešmalbeku, a ovaj postiže svoj prvi gol - preokret, 12:11!

27' - Dodić daje opet gol sa distance, a onda Nemanja Ilić odličnom odbranom tera rivale u grešku - 11:11 je, još tri minuta do poluvremena!

26' - Austrijanci iz sedmerca (Fimel), posle problematično dosuđenog prekršaja jer je sve "mirisalo" na probijanje - dolaze do vođstva. A Srbija je, konačno, kompletna.

25' - Golčina Stefana Dodića, "sa zemlje", sa oko 9 metara! Ovaj 22-godišnjak je čudesan, 10:10 je, a još 36 sekundi imamo igrača manje.

25' - Izdržali su naši minut i po od "dva i po minuta" kazne. A kako im napad baš nije išao najbolje, selektor je zatražio tajmaut. Još 67 sekundi Austrijanci su brojčano jači. Sa naše klupe se čuje "Ajde, momci, za ovo smo igrali!".

25' - Brani Dejan Milosavljev u situaciji sa dva igrača manje! Fantazija!

24' - Neverovatno. Dva minuta isključenja i za Mijajla Marsenića, jer je ušao prevremeno u igru... Prvih 30 sekundi imamo dva igrača manje, a onda preostalih minut i po "samo" jednog.

24' - Arbitri traže da pregledaju snimak. Izgleda da je loše izvršena izmena u našem timu. Bar to proveravaju...

24' - Naši su zaigrali bez golmana, a Kukić je odlično proigrao Nemanju Ilića na levom krilu i on je dao svoj peti gol na ovom meču - 9:10. Još 31 sekund Srbija ima igrača manje

23' - Austrijanci probijaju bedem naših i s desnog beka Elijas Hofler donosi 8:10

22' - Stefan Dodić je isključen na dva minuta, a delovalo je kao da je Mar sam počeo da pada i pre kontakta sa Srbinom. Ne baš idealna odluka sudija... "Orlovi" prvi put s igračem manje na ovom meču, 1:1 je u isključenjima.

22' - Markus Mar je "prodrmao" u organizatorskom smislu Austriju - pa je u kontri doneo +2. Srećom, odmah Dodić to smanjuje na 8:9.

21' - Dodić i Marsenić su odlično odigrali odbranu, potom im se pridruili i saigrači, pa je na kraju delovalo da će lopta pripasti Srbima, ali... zaboravili su naši na pivota Vagnera, koji je iza previše udaljene linije odbrane "orlova" primio loptu i zatresao mrežu - 7:8

20' - Treći sedmerac za Srbe, treći put precizan Nemanja Ilić - 7:7.

19' - Mar odlično vara našu odbranu, pa korpulentnog Vagnera pronalazi usamljenog i on daje gol - opet Srbija gubi. A imala je 5:3 nakon što je na startu gubila sa 0:2. Sada je 6:7

19' - Veći propust u našoj odbrani omoguićio je da se Austrijanac Dambok iskrade, prošeta po liniji od šest metara i postigne gol za 6:6. A onda Kojadinoviću beži lopta i... Milosavljev opet brani zicer! Kakav golman! (Šteta što Nemanja Ilić potom pogađa prečku u srpskoj kontri...)

17' - Još jedna odlična intervencija austrijskog golmana, no u nastavku naši uspevaju da preko Dragana Pešmalbeka iznude sedmerac. Penal je izveo Nemanja Ilić - i to precizno, dole desno - trećim golom donosi 6:5 našima.

16' - Već četvrta odbrana Mestla, a to diže njegove saigrače i oni dolaze do 5:5, posle dobre finte i šuta Bilika u levi gornji ugao - 5:5.

15' - Posle dužeg "posta", Nig daje gol Srbiji i to s desnog krila, 5:4 je za naš državni tim.

14' - Stativu pogađaju Austrijanci, Pešmalbek sa crte ne uspeva da donese +3, pa Srbija mor ada se vrati u odbranu. A tamo već 5:15 nije primila gol.

13' - Kakva situacija! Srbija je probala da postigne gol sa celog terena (opet je bila "prazna" mreža rivala), Borzaš je međutim pogodio stativu - ali je do lopte prvi stigao Darko Đukić i doneo 5:3 "orlovima"! Rival je kompletirao redove sada.

12' - Druga sjajna odbrana Mestla, i to sa igračem manje. A Austrijanci u napadu igraju "kompletni", tj. nema nikog na njihovom goluu. Greše i... to onda kažnjava - Nemanja Ilić u kontri! Srbija prvi put vodi, 4:3!

11' - Posle loše ofanzivne akcije Austrijanaca, greše i u odbrani - Herburger je nepropisno zaustavio Borzaša i to je novi posed za naše, a isključenje za rivala.

10' - Ne daju se naši. Borzaš je iznudio penal, a taj sedmerac Nemanja Ilić pretvorio u gol za 3:3.

9' - Gol! Kojadinović sa mesta levog beka, donosi 2:2. No, odmah, brzom akcijom, Austrijanci preko pivota dolaze do 2:3.

8' - Još jedna bravura srpskog golmana! Posle blokiranog šuta Borzaša, austrijska kontra je iznedrila zicer, koji je naš čuvar mreže fantastično "skinuo"! Ostaje 1:2 posle punih osam minuta igre.

7' - Posle dobre odbrane Srbije, Austrijanci su tek u poslednji čas, s desnog krila, pripretili, ali je Milosavljev ostvario treću odbranu!

6' - Tek na 5:41 od početka Srbi daju prvi gol. Uroš Borzaš je strelac, posle izvrsnog šuta s mesta levog beka.

6' - Nova, druga odbrana Milosavljeva, posle koje su probali "orlovi" brzo da organizuju akciju. Ali, suparnik je to osujetio. Igra se spori napad sada.

5' - Preko pivota dolazi naš rival do 0:2, a onda naš "centar", Marsenić, ne koristi zicer. Dobra odbrana Mestla...

4' - Protekao je četvrti minut u uzaludnim pokušajima Austrijanaca, ali su zadržali loptu.

3' - Kojadinović je fauliran prilikom prodora s desna u sredinu. Samo "9 metara". A onda još jedan, zbog prekršaja nad Kukićem. Napravili su Austrijanci još jedan faul, a onda je dosuđena pasivnost "orlovima"...

3' - Prvi gol na meču postiže Elisa Kofler, 0:1 posle prodora kroz sredinu

2' - Nisu bili dovoljno dobri naši u napadu, pa je propao uvodni napad.

1' - Dejan Milosavljev brani prvi šut rivala. Dobar početak.

18.01 - Počela je utakmica! Austrijanci su krenuli sa centra, u prvi napad.

17.53 - U toku je predstavljanje ekipa. Bliži se start!

Šta Srbiji treba za prolazak dalje?

Posle senzacionalne pobede nad Nemačkom rezultatom 30:27, srpski tim se vratio u igru za prolaz, iako je turnir otvorio porazom od Španije. Prema rasporedu takmičenja druga faza počinje 22. januara, a igraće se u gradovima domaćinima Malmeu i Herningu.

Situacija u grupi je izuzetno složena i prepuna kalkulacija, ali je računica za reprezentaciju Srbije najjednostavnija. Pobeda nad Austrijom garantuje prolaz dalje bez obzira na ishod drugog meča.

Međutim,"orlovi" mogu da nastave takmičenje čak i u slučaju da izgubi od Austrijanaca. Prema proračunima koje nudi “Balkan handball”, postoje četiri scenarija koja prijaju našem državnom timu.

Srbija ide dalje ako…

1) Pobedi Austriju

2) Odigra nerešeno sa Austrijom, a Nemačka ne pobedi (odigra nerešeno ili izgubi od Španije)

3) Izgubi od Austrije sa najviše dva gola razlike, a Nemačka izgubi

4) Izgubi od Austrije sa tri gola razlike, ali postigne 28 golova, a da Nemačka pritom izgubi

Ukoliko srpski rukometaši zabeleže pozitivan rezultat protiv Austrije, plasiraće se u I grupu.

Tu će učestvovati šest timova, a Srbija će igrati još četiri duela. Dva prvoplasirana tima I grupe direktno će u polufinale, dok će treća reprezentacija na tabeli igrati utakmicu za peto mesto.

Dueli ove faze takođe će se odigrati u Hernigu, a u slučaju da Srbija bude nastupila u ovoj fazi – igraće u četvrtak 22. januara.

