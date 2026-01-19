Politika

BRUKA: Blokaderi idu na kanabe kod ustaše Tonina Picule!

В. Н.

19. 01. 2026. u 19:29

BLOKADERI koji su gostovali u emisiji"Utisak nedelje" kod Olje Bećković na Nova S otvoreno su priznali da idu na sastanak sa Piculom.

БРУКА: Блокадери иду на канабе код усташе Тонина Пицуле!

Olja Bećković: "Vi idete na razgovore sa delgacijom Evropskog parlamenta?"

Maja Kovačević - dekanka FPN: "Da!"

Boris Kojčinović - blokader sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Moje kolege idu!"

Vuk Aleksić - blokader sa FPN-a: "Naši studenti svakako treba da budu tamo!"

