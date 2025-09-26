Poznati

POD SLOGANOM "HARMONIJA NA PLATNU" STIŽE 21. KIDS FEST: Od 12. do 19. oktobra održava se tradicionalni dečiji filmski festival

26. 09. 2025. u 09:08

I OVE godine u oktobru mesecu, u nekoliko gradova u Srbiji, održava se tradicionalni KIDS FEST, čuveni dečiji festival koji na bioskopsko platno donosi bogat filmski program sa animiranim i igranim naslovima.

Foto: Promo

Punih osam dana, od 12. do 19. oktobra najmlađa publika i njihove porodice moći će da prate najaktuelnije dečije drame, među kojima i one pristigle sa prestižnih filmskih festivala poput Kanskog, Berlinskog, kao i sa festivala animiranog filma u Ansiju.

Festival će biti otvoren pod sloganom "HARMONIJA NA PLATNU" ističući značaj ravnoteže, lepote i mira potrebnog svakom detinjstvu, kao i magije koju donose raskošne priče KIDS FEST-a. U skladu sa sloganom i sam ovogodišnji program biće obogaćen filmovima i animacijama sa muzikom i igrom kao dominantnom temom.

Da je bioskop snažno tradicionalno, a uvek aktuelno mesto na kojem započinju prvi koraci saznanja, povezanosti i zaljubljenosti u film, svedoči i neprekidno održavanje jedinstvenog dečijeg filmskog festivala KIDS FEST-a, koji je najpre namenjen deci i porodicama, ali i onim znatiželjnima za različite, svetske kinematografije i njihove veštine u stvaranju animacija i igranih filmova za mlađu publiku.

Festival „Kids Fest” je manifestacija zabavnog i edukativnog karaktera osnovana 2005. godine, a na programu ove, kao i svake,, naći će se priče pristigle sa svih meridijana, poput francuske, belgijske,, nemačke, norveške, slovenačke, američke i drugih produkcija.

Publika će moći da gleda i reprize najskorijih Diznijevih naslova kao što su "Lilo i Stič", "Mufasa", "Vajana 2", "Elio" i drugi, a kao i do sada festival čine i prateće, sadržajne radionice. 

Domaćin i ovogodišnjeg 21. KIDS FEST -a  biče: beogradska mts Dvorana, dok če se festival paralelno održava i u Novom Sadu, Čačku, Nišu, Kragujevcu i drugim mestima.

U Beogradu publika će moći da prati program i u bioskopu Cine Grand Rakovica i Cineplexx bioskopima, zatim u Rodi Cineplexx i u Tuckwood-u.
U Novom Sadu program festivala naći će se na repertoaru bioskopa Arena Cineplex i Cineplexx Promenada.

Takođe, i u tek otvorenom Cine Grand bioskopu u Čačku, najmlađu publiku očekuje ovogodišnji KIDS FEST, a mesto festivala u Kragujevac i ovaj put biće bioskop Cineplexx Kragujevac Plaza.

U Nišu centri dešavanja festivala biće Cine Grand Delta Planet Niš, Vilin grad i bioskop Cineplexx Niš.

Cilj ovog sad već tradicionalnog filmskog festivala je da popularizuje filmsku umetnost od najranijih dana i pruži kvalitetnu zabavu, istovremeno oblikujući filmsku publiku koja tek sazreva, kao i potencijalne filmske radnike i stručnjake u budućnosti.

