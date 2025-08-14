VELIKA JE ODGOVORNOST BITI UZOR MLADIMA: Edita Aradinović o predstojećem albumu, letnjnoj turneji, svojim idolima (FOTO)

NOVE pesme „Riba i po“ i „Dilema“ su nikad moćnije od svega što sam snimala do sada. Ovim singlovima stiže moj novi album koji izlazi na jesen, a zanimljivo je da će čak četiri pesme na albumu potpisivati Miloš Roganović, poznatiji kao "Aspirinac", sa kojim sam i ranije sarađivala.

Foto: Novosti

Ovim rečima za „Večernje novosti“ muzička zvezda Edita Aradinović ne krije svoju radost povodom izlaska novih numera „Riba i po“ i „Dilema“ sa kojima se vraća na muzičku scenu i to u starom-novom pravcu.

- Ako je suditi prema ovim dvema pesmama ovaj album će biti sve, samo ne običan. Veoma sam srećna što smo Miloš i ja obnovili saradnju. Kompozicije koje mi je uradio za novi album su brutalne. Slobodno mogu tako da kažem, jer sam sigurna da će svi biti oduševljeni. "Riba i po" je malo više folk melos, ali zna se da se ja snalazim u svim žanrovima, tako da će na novom albumu biti miks različitih zvukova, za svakog po nešto – priča Edita i nastavlja:

- „Dilema“ koju sam drugu objavila je na svoj način drugačija. Namerno sam odlučila da je snimim jer je u latino fazonu i stovrena za romantične letnje dane u dvoje. U centru pažnje spota su strastvene i emotivne scene koje sam snimila sa španskim glumcem, a koje verno prate atmosferu pesme. Snimanje takvih scena mi nije predstavljalo problem, jer sam svemu pristupila profesionalno. Nije mi bilo neprijatno, jer sam znala šta želim da postignem. Bitno mi je bilo da sve izgleda istinito, da kada neko gleda spot i sluša pesmu, oseti emociju. To je poenta umetnosti. Foto: Novosti

*Da li ćete naredne pesme koje čine album objvljivati jednu po jednu ili ćete sve odjednom?

- Biću smelija i objaviti nastavak album u celini. Nadam se da će to biti do kraja godine. Kada je reč o pesmama, već godinama ih intuitivno čuvam. One su kao vino. Takođe, ja sam sazrela, smatram da to mogu da iznesem kako treba.

*Da li je folk muzika na našim profitabilnija neko drugi žanr?

- Jeste. Neću da lažem, svi mi volimo pare. Volim umetnost, moje pesme proizilaze iz druženja. Sedim, smejem se u studiju, a onda se desi energija sa producentom ili se ne desi. Što se tiče mog novog albuma, videćete da ništa nije obično na njemu. Veoma je sve konceptualno. Ovo će biti album mog života.

*Ovo leto je radno za vas, kakva je iz vašeg ugla letnja turneja?

- Radim i ne mogu da se preterano žalim. Da se ne lažemo, situacija u Crnoj Gori na primorju nije kao nekada, sve je duplo manje. Ima naroda, ali nije to to. Ne može da se poredi ni sa jednm godinom pre. Važno je da ima posla, jer šta bih uopšte rekla da ga uopšte nema, tako da neću da se žalim.

*Muzički ste uzor mladim ljudima i deci. Koliko vam to znači i prija?

- Drago mi je što mladi slušaju moje pesme, ali je to i velika odgovornost za mene da im budem dobar uzor i neko na koga mogu da se ugledaju. Prvo polazim od sebe, sećam se kako sam ja gledala na svoje idole, koliko sam ih volela. Zavisi, doduše, nekad i nije najbolja opcija da upoznaš svog idola, jer možeš da se razočaraš. Smatram da svaka javna ličnost, konkretno pevač treba da neguje svoju dušu i izvan kamera, ali nažalost to je težak posao. Tu malo radi i ego i to što smo mi poznate ličnosti, a u suštini mi smo svi isti, ljudi smo od krvi i mesa. Kao i svi normalni ljudi vršimo nuždu, nema nikakve razlike. Foto: Novosti

RAKIJA ZA MERAK

*POSTOJI li neki ritual pred nastup?

- Ne, nisam od takvih. Međutim, volim kada sam sa društvom i kada je lepo rasploženje, volim da popijem rakiju i to šljivu za merak, ali samo čašicu ili dve, ne više od toga.

