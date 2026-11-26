OKRUŽNI sud u Banjaluci odredio je danas jednomesečni pritvor Naseru Oriću, Nikolini Šljivić i ostalima uhapšenima u akciji "Emisar", saznaje RTRS.

Naser Orić foto SRNA

Očekuje se da sud odluku i zvanično objavi na svom sajtu. Policija je uhapšene sprovela u KPZ Banjaluka. RTRS podseća da je danas, bez prisustva javnosti, u Okružnom sudu Banjaluka održano ročište o merama pritvora za Nasera Orića i još četvoro lišenih slobode u akciji "Emisar", osumnjičenih za skrivanje i pokušaj lažiranje dokaza, pomoć u bekstvu, višestruko presuđivanom Đorđu Ždralu za kojim policija traga zbog teškog ubistva u pokušaju, početkom avgusta u Istočnom Sarajevu.

pritvora zatražilo je Republičko javno tužilaštvo za svih petoro uhapšenih.

U jučerašnjoj akciji pripadnika SIPA i MUP-a Republike Srpske pet osoba je uhapšeno, zbog sumnje da su pomagali u skrivanju Ždrala, koji je u bekstvu nakon što je pokušao da ubije Kostu Pandurevića, 2. avgusta ove godine u Sarajevu.

Među uhapšenima je i bivši ratni komandant tzv. Armije RBiH Naser Orić.

(Tanjug)