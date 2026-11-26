UVELIKO traje sezona svinjokolja u Srpskoj i domaćini ovaj posao nastoje da obave pre božićnog posta. Na ruku im idu i cene tovljenika koje su niže nego prethodne godine, a povoljne su i vremenske prilike.

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Iako uzgajivači nisu zadovoljni cenom, ne žale se na prodaju koja je veća nego ranijih godina. Najčešće se prodaju svinje od 160 do 200 kilograma, po ceni od oko četiri marke.

- Ako uzmemo da se litar goriva plaća isto kao i cena tovljenika po kilogramu žive vage, to sve govori. Mada, potražnja jeste veća, verovatno zato što su kupci shvatili da su veći komadi po marketima koje su ranije kupovali, puni hemije, pa žele kvalitetnije meso. Ipak, kada se sve sabere, uzgoj tovljenika nije rentabilan posao - kaže Mišo Maljčić, predsednik Udruženja uzgajivača svinja RS.

Maljčić kaže da temperature ovih dana odgovaraju onima koji spremaju meso za zimu.

- Nešto više temperature od proseka za ovo doba godine idealne su za konzervaciju, odnosno usoljeno meso koje treba da odstoji i da se nakon dvadesetak dana digne na sušenje - kaže Maljčić koji ima farmu svinja u Srpcu.

Prasići TRENUTNE cene prasića kreću se od četiri do šest maraka. - To je vrlo povoljna cena, očekujemo da će cene ići gore u drugoj polovini decembra, pa je isplativije sada nabaviti prase - kaže Maljčić.

Za razliku od Krajine, stanje sa prodajom i potražnjom za tovljenicima nije idealno u Semberiji. Tako iz farme "Simić" nadomak Bijeljine, kažu da ove godine imaju manje kupaca nego ranije.

- Mi prodajemo isključivo klanicama, i trenutno samo jedna je kupila svinje, a ranije smo imali njih više. I drugi proizvođači se žale da ljudi manje kupuju tovljenike, i da se radije odlučuju na kupovinu mesa. Tako su na nedavnom sajmu mesa kod Bijeljine rasprodate polutke i drugi komadi. Upitan je kvalitet takvog mesa, u dosta slučajeva se radi o uvozu - kažu iz farme "Simić".

Da je svinjogojstvo postalo nerentabilno, kažu i prnjavorski poljoprivrednici. Dve poznate farme ove godine svele su proizvodnju na minimum.

- Od ove godine više ne prodajem tovne svinje, ostavili smo samo tri komada za potrebe porodice. Neisplativo je uzgajati tovljenike, jer se dosta uloži u njihovu hranu, a cene po kojima se prodaju su mizerne, i tu nema računice - kaže uzgajivač Pero Đumić iz prnjavorskog sela Potočani.

U mnogim domaćinstvima u kojima se obavlja svinjokolj, koriste se usluge tranžiranja, odnosno obrade tovljenka. Cene tih usluga se kreću od 90 do 100 KM.