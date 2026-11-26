NOVA HAPŠENJA U SLUČAJU ALTA BANKE: Troje zaposlenih se terete za zloupotrebu položaja i štetu od 45,5 milijardi dinara
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, u nastavku akcije suzbijanja krivičnih dela izvršenih od strane rukovodioca „Alta bank“ a.d. Beograd, u periodu od 24.11.2026.god. do 26.11.2026. godine.
Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapšeni su Dubravko Macura (1975), specijalni savetnik operativno tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbednosti „Alta bank“ a.d. Beograd, T.B. (1981), direktor privrednog društva „Alta group“ d.o.o. Beograd i J.P. (1980), blagajnik u trezoru „Alta bank“ a.d. Beograd, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.
Oni se sumnjiče da su u periodu od 2021. do 30.10.2026. izvršili krivično delo tako što je D. M., kako se sumnja, po nalogu prethodno uhapšenog D.M., predsednika Upravnog odbora i vlasnika kapitala društva „Alta bank“ a.d. Beograd, neovlašćeno ulazio u depo trezora, iz kojeg je protivpravno iznosio gotov novac, koji je potom predavao osumnjičenom D. M.
Takođe T. B. je iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, kako se sumnja, usmeno nalagala osumnjičenoj J. P. da vrši knjiženje uplata pazara, koji nemaju pokriće u gotovom novcu, na račun „Alta group“ u Alta bank“, nakon čega je novac sa računa „Alta group“ transferisan na privatni račun D. M.
Na ovaj način osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist osumnjičenom D. M. u iznosu od oko 45.556.596.250 dinara, i oštetili privredno društvo „Alta bank“ a.d. Beograd.
Osumnjičenima D. M. i T. B. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega su privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, dok je J. P. nakon hapšenja sprovedena u ovo tužilaštvo.
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