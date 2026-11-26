Održan je žreb za Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine, koje će 2027. godine zajednički organizovati Srbija i Albanija. Po našu reprezentaciju teže nije moglo.

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"Orlići" su u Grupi A sa Poljskom, Engleskom i Francuskom, a sada znamo i kada i gde će igrati mečeve.

Srbija će prvi meč igrati protiv Poljske, 16. juna. Ovaj meč će izabranici Zorana Mirkovića igrati u Beogradu.

Zatim tri dana kasnije, 19. juna, Orliće čeka duel sa Engleskom (takođe u Beogradu), a u poslednjem duelu Grupe A Srbija će 22. juna odmeriti snage sa Francuskom u Leskovcu.

Ukoliko izbori plasman u četvrtfinale, Srbija ima dva puta – ukoliko bi prošla kao prva u grupi igrala bi u Beogradu protiv drugoplasiranog iz Grupe C 26. juna.

Ako bi Orlići dalje prošli sa drugog mesta u grupi, rival bi bio pobednik Grupe C i taj meč bi Srbija igrala u Loznici 27. juna.