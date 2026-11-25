AKCIJA EMISAR Tužilaštvo će tražiti pritvor za Orić, Šljivićevu i ostale uhapšene
REPUBLIČKO javno tužilaštvo Republike Srpske predložiće određivanje jednomesečnog pritvora Naseru Oriću i ostalima uhapšenima u akciji "Emisar", javlja RTRS pozivajući se na informacije u Tužilaštvu.
Pritvor će biti predložen bivšem narodnom poslaniku Nikolini Šljivić, advokatu Siniši Dergancu i ocu i sinu Mesudu i Mustafi Mustafiću.
Osumnjičeni će nakon saslušanja biti predati Okružnom sudu u Banjaluci.
Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa osumnjičeni da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično delo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbegli Đorđe Ždrale.
Mustafa Mustafić osumnjičen je da je u sastavu kriminalnog udruženja pomagao Ždrali u bekstvu i skrivanju.
Akciju "Emisar", po nalogu Republičkog tužilaštva, sprovela je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz podršku SIPA.
(Tanjug)
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