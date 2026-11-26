GRUPA koja je imala za cilj pomoć Đorđu Ždrali u skrivanju i izbegavanju odgovornosti za pokušaj ubistva Koste Pandurevića organizovao je Naser Orić, saopštilo je Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

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Pripadnici pomenute grupe bili su, osim Orića, ratnog komandanta tzv. ARBiH u Srebrenici i bivši poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, advokat Siniša Derganc, te otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, tvdrde u tužilaštvu.

Svi oni su uhapšeni u akciji "Emisar", a Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske im je predložilo određivanje pritvora. Povodom tog predloga se uz jake mere obezbjeđenja u Okružnom sudu u Banjaluci održava ročište.

Pritvor im je tražen zbog težine krivičnog dela, opasnosti od bekstva, bojazni od uticaja na dokaze, ponavljanja krivičnog dela ili uticaja na Ždralu koji je još u bekstvu.

Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa osumnjičeni da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično delo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbegli Đorđe Ždrale. Mustafa Mustafić osumnjičen je da je u sastavu kriminalnog udruženja pomagao Ždrali u bekstvu i skrivanju.

- Svi do sada prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Orić, nakon izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju na štetu oštećenog K.P. organizovao kriminalnu grupu, sastavljenu sa tačno podeljenim ulogama. Članovi te grupe su bili Mustafa Mustafić i Mesud Mustafić, Nikolina Šljivić i Siniša Derganc. Cilj im je bio pomognu u bekstvu osumnjičenih Đorđa Ždrala i Dalibora Bartule, i da spreče dokazivanje krivičnog dela - saopštilo je Republičko javno tužilaštvo.

Navodeći inicijale, pojašnjava se, se da da su osumnjičeni nezakonitim uticajem na oštećenog Pandurevića, pokušali da izdejstvuju da on da lažan iskaz kako se ne bi prikupili dokazi da je Ždrale pucao iz varenog oružja na njega.

(RTRS)