Fudbaleri Genta dočekali su Crvenu zvezdu u okviru 4. kola Lige kofenerencije, a nakon manje od pola časa igre domaći tim je poveo sa 1:0.

Foto: Printskrin/Arena sport

Igrao se 26. minut kada je domaći tim stigao do vođstva. Bivši fudbaler Eštorila, Tijago Arauho uhvatio je volej sa oko 20 metara i matirao golmana crveno-belih Mateusa.

Tako je domaćin spektakularnim pogotkom stekao prednost od 1:0.

Evo kako je gol izgledao: