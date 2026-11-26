Spektakularan pogodak! Gent poveo protiv Zvezde (VIDEO)
Fudbaleri Genta dočekali su Crvenu zvezdu u okviru 4. kola Lige kofenerencije, a nakon manje od pola časa igre domaći tim je poveo sa 1:0.
Igrao se 26. minut kada je domaći tim stigao do vođstva. Bivši fudbaler Eštorila, Tijago Arauho uhvatio je volej sa oko 20 metara i matirao golmana crveno-belih Mateusa.
Tako je domaćin spektakularnim pogotkom stekao prednost od 1:0.
Evo kako je gol izgledao:
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