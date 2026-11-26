Fudbaleri Iberije iz Tbilisija ostvarili su značajnu pobedu u četvrtom kolu Lige konferencije, pošto su na domaćem terenu savladali španski Hetafe rezultatom 1:0. Gruzijski predstavnik tako je stigao do prve pobede u ligaškoj fazi evropskog takmičenja, dok je ekipa koja je prethodno eliminisala Partizan iz kvalifikacija ponovo ostala bez bodova.

FOTO: AP Photo/Manu Fernandez

Trenutak odluke dogodio se u 25. minutu, kada je Giorgi Kobuladže zatresao mrežu gostiju i doneo veliko slavlje domaćim navijačima. Hetafe je bolje otvorio susret i bio opasniji u uvodnom delu, ali mu je posao dodatno otežan u 59. minutu. Orel Mangala tada je dobio crveni karton, pa su Španci završnicu utakmice odigrali sa desetoricom.

Posle četiri kola Hetafe ima samo jedan osvojen bod, dok je Iberija stigla do četiri. Gruzijski tim sada očekuje još jedan veliki izazov, pošto će 10. decembra u Tbilisiju ugostiti Crvenu zvezdu.

Ubedljivi Ajaks i Brajton, drama u Škotskoj

U ostalim susretima četvrtog kola izdvojile su se ubedljive pobede Ajaksa i Brajtona. Oba tima slavila su identičnim rezultatom 4:0, protiv Tuna, odnosno Univerzitatee Krajove.

Danski predstavnici bili su uspešni na gostovanjima. Arhus je savladao Bran sa 4:1, dok je Mitjiland odneo ceo plen sa Kipra, pobedom nad Pafosom od 2:0.

Rezultatom 2:0 završeni su i dueli Jabloneca i Lugana, kao i Kauno Žalgirisa i Rige. Egnatija je bila bolja od Linkolna rezultatom 2:1.

Najviše uzbuđenja viđeno je u Škotskoj, gde je Monako posle velike borbe savladao Hart sa 3:2. Pitanje pobednika rešeno je tek u četvrtom minutu sudijske nadoknade, kada je Balogun postigao odlučujući pogodak i doneo francuskom timu važan trijumf na gostovanju.