Utakmica petog kola UEFA Lige Evrope između Bešiktaša i Hapoela Ber Ševe u gruzijskom Batumiju imala je izuzetno buran tok. Susret na neutralnom terenu trajao je gotovo tri sata zbog incidenata na tribinama i prekida od oko 30 minuta, a na kraju je turski tim slavio rezultatom 2:1 (0:0). Dušan Vlahović upisao je asistenciju za drugi pogodak svoje ekipe, dok mu je prethodno poništen gol zbog ofsajda.

Credit: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica je od početka bila pod posebnim bezbednosnim nadzorom zbog političkih tenzija između Turske i Izraela. Navijači Bešiktaša su na tribinama isticali palestinsku zastavu, nakon čega je intervenisala gruzijska policija i oduzela je.

Međutim, u 25. minutu pojavila se još jedna zastava, a situacija je prerasla u sukob policije i navijača turskog kluba. Zbog incidenata susret je prekinut na približno pola sata, dok su sa tribina uklonjeni najvatreniji navijači Bešiktaša.

Kada je utakmica nastavljena, turski predstavnik preuzeo je inicijativu, ali je golman Hapoela Volf dugo odolevao napadima. U samom finišu prvog poluvremena odbranio je i jedanaesterac Kokčuu, a odličnu partiju nastavio je i nakon odmora.

Trener Bešiktaša Vinćenco Italijano odlučio je da u 59. minutu pošalje na teren Dušana Vlahovića, Olaitana i Trosara. Njihov ulazak doneo je dodatnu energiju napadu turskog tima, koji je u narednom periodu stvorio nekoliko izglednih prilika. Volf je nastavio da briljira, zaustavio je i jedan opasan pokušaj srpskog reprezentativca, ali je u 76. minutu ipak kapitulirao.

Olaitan je najbolje reagovao na odbijenu loptu i preciznim udarcem pogodio sam ugao za vođstvo Bešiktaša od 1:0.

Samo tri minuta kasnije Vlahović je uspeo da zatrese mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Ipak, srpski napadač nije dugo čekao na konkretan doprinos.

U 90. minutu Vlahović je odlično uposlio Kokčua, koji je zatresao mrežu za 2:0 i praktično rešio pitanje pobednika.

Bešiktaš je u završnici popustio u koncentraciji, što je Hapoel iskoristio da preko Ista postigne pogodak i ublaži poraz. Ipak, vremena za novi preokret nije bilo, pa su tri boda pripala turskom predstavniku.

Za Vlahovića je asistencija u završnici bila značajan doprinos trijumfu u utakmici koja je, osim fudbalskih dešavanja, bila obeležena i ozbiljnim incidentima na tribinama.