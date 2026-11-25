TRAŽIO DA OSTANE U SARAJEVU: Naser Orić posle hapšenja negodovao zbog saslušanja u Banjaluci
REPUBLIČKO javno tužilaštvo RS predložilo je večeras pritvor za sve uhapšene u akciji "Emisar", a među kojima su ratni komandant takozvane Armije BiH Naser Orić, nekadašnji narodni poslanik RS Nikolina Šljivić, Mesud Mustafić i njegov sin Mustafa, kao i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.
Svi uhapšeni u akciji "Emisar" su u utorak uveče sporevedni u Banjaluku na saslušanje u Tužilaštvo i sud zbog sumnje da su pružali pomoć Đorđu Ždralu u skrivanju, bekstvu i pokušaju lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića.
Kako je ranije saopšteno, sumnja se da je Ždrale, 2. avgusta, pucao iz blindiranog "audija" na Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu. Kako se sumnja, on se nakon pucnjave skrivao kod Orića, sa kojim je prijatelj.
Prema saznanjima "Novosti", Orić je bio vidno uznemiren i nezadovoljan što je nakon hapšenja prebačen u Banjaluku na saslušanje.
Oslobođen za ratni zločin
NASER Orić je bio optužen za ratne zločine nad Srbima u Podrinju, a optužnica ga je teretila da je u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac učestvovao u ubistvu trojice zarobljenih Srba - Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Bio je uhapšen 10. juna 2015. na granici Francuske i Švajcarske po zahtevu Srbije, koja je sa BiH poslala zahtev za njegovo izručenje. Izručen je Bosni i Hercegovini, nakon čega mu je tamošnji sud odredio mere zabrane, a branio se sa slobode. Ipak, 2018, tri godine nakon početka procesa, Sud BiH je proglasio Orića nevinim.
- Kada je čuo da ide u Banjaluku, Orić je počeo da negoduje i viče zašto ga vode tamo na saslušavanje i tražio da bude ispitan u Sarajevu, jer želi tu da ostane - kaže izvor "Novosti".
Inače, tokom saslušanja osumnjičenih u Banjaluci, uhapšenoj Nikolini Šljivić je pozlilo i pomoć joj je ukazana na UKC RS, ali je nekoliko sati kasnije vraćena u Republičko javno tužilaštvo.
- Sumnja se i da je Orić, posredstvom Šljivićeve, stupio u kontakt sa Pandurevićem i navodno mu ponudio veliki iznos novca kako bi promenio svoj iskaz dat u istrazi. Kako saznajemo, plan je bio da se krivica za napad prebaci na ranije uhapšenog Dalibora Bartulu, kako se Ždrale ne bi teretio za pokušaj ubistva. U sve je, navodno, bio uključen i advokat Derganc. Pregovore oko promene krivca su tajno pratili i snimali istražni organi, što je i dovelo do hapšenja osumnjičenih - navodi izvor "Novosti".
Advokat: Korektno postupanje
LEJLA Čović, advokat uhapšenog Orića, izjavila je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa izuzetno korektno i profesionalno prema uhapšenima u okviru akcije "Emisar", uključujući i njenog branjenika.
Iako su se u javnosti pojavile informacije o neadekvatnom postupanju prema njenom branjeniku, Čovićeva je za "Avaz" negirala te navode.
- Prema njemu se postupa izuzetno korektno i izuzetno profesionalno od strane MUP Republike Srpske - rekla je Čovićeva.
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