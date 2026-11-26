U KRVAVOM ratu za jugoslovensko nasleđe teško da je među komandantima bilo goreg zločinca od Nasera Orića, saopštio je hrvatski teolog, istoričar i publicista Goran Šarić.

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- Zločini 28. divizije Armije BiH u Podrinju nad Srbima verovatno po monstruoznosti nadilaze sve ostale. Orić je uhapšen, ne zbog tih zločina, nego zbog kriminalnih veza između ostalih i sa srpskom mafijom. Nije mu bilo Stanišića i Simatovića da ga spase, kao 1995. u Srebrenici kad je pobegao helikopterom kao ku*va, nakon 3,5 godine zločina nad Srbima (a i Bošnjacima), a DB Srbije zabranio da se ruši helikopter efendija. Ipak, lepo je videti Orića u lisicama, dok ga vode policajci Republike Srpske - napisao je Šarić na Fejsbuku.

Pet osoba, među kojima Naser Orić uhapšeni su u okviru operativne akcije „EMISAR" usmerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe. Akciju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku SIPA.