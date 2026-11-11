DODIKU STIGAO ODGOVOR OPOZICIJE: SDS i PSS odbijaju jedinstvenu odbranu pozicija Republike Srpske
NA osnovu današnjeg odgovora iz SDS-a i PSS-a saznali smo da su oni odbili razgovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i o jedinstvenoj odbrani pozicija Republike Srpske i srpskog naroda, a da su umesto toga, kao i svaki put dosad, ponudili da razgovaraju isključivo o sopstvenim pozicijama, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
Istkao je da uvek kada globalne, regionalne i unutrašnje okolnosti najavljuju izazovna vremena, odgovorne države i njihovi politički predstavnici biraju objedinjavanje u vladu nacionalnog jedinstva.
- To svi odgovorni i političari sa vizijom znaju. Očigledno je da takvih među liderima SDS-a i PSS-a nema. Žao nam je što ni ovaj put nisu razumeli politički trenutak i što nisu prihvatili naš poziv da razgovaramo o tome kako da u narednom periodu potpuno jedinstveno i bez podela štitimo pozicije Republike Srpske i jačamo i poboljšavamo njen status - napisao je Dodik na Iksu.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)