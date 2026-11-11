Republika Srpska

DODIKU STIGAO ODGOVOR OPOZICIJE: SDS i PSS odbijaju jedinstvenu odbranu pozicija Republike Srpske

Novosti online

11. 11. 2026. u 16:48

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NA osnovu današnjeg odgovora iz SDS-a i PSS-a saznali smo da su oni odbili razgovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i o jedinstvenoj odbrani pozicija Republike Srpske i srpskog naroda, a da su umesto toga, kao i svaki put dosad, ponudili da razgovaraju isključivo o sopstvenim pozicijama, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

ДОДИКУ СТИГАО ОДГОВОР ОПОЗИЦИЈЕ: СДС и ПСС одбијају јединствену одбрану позиција Републике Српске

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

Istkao je da uvek kada globalne, regionalne i unutrašnje okolnosti najavljuju izazovna vremena, odgovorne države i njihovi politički predstavnici biraju objedinjavanje u vladu nacionalnog jedinstva.

- To svi odgovorni i političari sa vizijom znaju. Očigledno je da takvih među liderima SDS-a i PSS-a nema. Žao nam je što ni ovaj put nisu razumeli politički trenutak i što nisu prihvatili naš poziv da razgovaramo o tome kako da u narednom periodu potpuno jedinstveno i bez podela štitimo pozicije Republike Srpske i jačamo i poboljšavamo njen status - napisao je Dodik na Iksu.

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