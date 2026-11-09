OKREĆU LEĐA BLANUŠI: Srpska demokratska stranka u problemima nakon oktobarskih izbora u BiH
BRANKO Blanuša, predsednik Srpske demokratske stranke ostaje bez podrške u stranci i sve više članstva traži njegovo povlačenje sa čela partije. Podršku je već izgubio u bastionu SDS u Bijeljini, kad je izbrisao iz evidencije stranke Ljubišu Petrovića, tamošnjeg gradonačelnika. Ipak, Petrović nije prihvatio tu odluku i uputio je žalbu Glavnom odboru SDS.
Petrović kaže da je još uvek član SDS i nastavlja tu borbu kroz drugostepeni organ - Glavni odbor.
- Mnogi pitaju hoću li kod Nebojše Vukanovića u stranku. Odgovorno tvrdim da nikakvih razgovora i namera po tom pitanju nije bilo - kaže Petrović.
Aleksandra Pandurević i Želimir Nešković, članovi Predsedništva SDS traže od Blanuše da podnese ostavku i da prestane su rušenjem stranke.
- Tražim da Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mesta predsednika SDS. Blanuša je najodgovorniji za trenutno stanje u stranci kao i loš izborni rezultat - poručio je Nešković.
Prvo analiza
LIDER SDS odgovorio je kritičarima da može ostavka, i da to nije nikakav problem, ali prvo da se uradi analiza šta je ko radio pre i u toku kampanje, kakav je izborni rezultat postigao.
- Oni koji ništa nisu radili, radili za druge kandidate, opstruisali SDS na terenu su sada najglasniji - poručio je Blanuša.
Rukovodstvo SDS potpuno je otuđeno od realnosti, smatra Aleksandra Pandurević.
- SDS je u ovom momentu talac ličnih interesa pojedinaca, ali raduje me da su naši simpatizeri i dalje čvrsto uz stranku i veruju da će ova situacija biti brzo rešena - navela je Pandurevićeva.
Ponovila je da kompletno Predsedništvo SDS treba da podnese ostavku, ali najodgovorniji je predsednik, koji je i kreirao sve.
- U ovom momentu kriza je velika i pokušavamo spasiti SDS. Imamo šansu da ozdravimo stranku kvalitetnim kadrovima i da već na lokalnim izborima napravimo sličan scenario koji se desio nedavno u Srbiji. Ako to ne uradimo, čeka nas sudbina onih stranaka koje su danas ispod cenzusa - rekla je Pandurevićeva.
Slučaj Ljubiše Petrovića postao je jedno od centralnih pitanja unutarstranačke krize. Blanuša je poništio prvobitnu odluku i doneo novu o prestanku Petrovićevog članstva u SDS.
- Uverena sam da će GO SDS odbaciti zahtev da Petrović bude izbačen iz stranke - istakla je ona.
Blanuša je najavio izbornu skupštinu najkasnije do kraja marta naredne godine.
- Ukoliko Blanuša ne podnese ostavku, očekuje nas brzo vanredna Skupština na kojoj će se tražiti njegova smena - zaključuje Pandurevićeva.
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