KAMPANJA "UPOZNAJTE SRPSKO STRADANJE" PRIVUKLA PAŽNJU: O srpskim žrtvama izveštavali brojni evropski mediji (VIDEO)

MEĐUNARODNA kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske "Upoznajte srpsko stradanje", koja se na više značajnih lokacija u Rimu predstavlja od 7. septembra do danas, 13. septembra, privukla je pažnju javnosti i italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi.

Foto: Memorijalni centar

Kako je danas saopšteno iz Memorijalnog centra RS, o kampanji su izvestili "Il Giornale", "Il Tempo", "Libero Quotidiano", "Affaritaliani", "NewsEurope", "EU Reporter" i "KOSMO", otvarajući prostor za temu srpskog stradanja kao nedovoljno poznatog poglavlja evropske istorije 20. veka.

Navedeni italijanski i evropski mediji gotovo jednoglasno ocenjuju da kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" otvara pred evropskom javnošću temu koja je predugo bila gurnuta u stranu - stradanje srpskog naroda kao nedovoljno poznato i zanemareno poglavlje istorije Evrope 20. veka, uz jasnu poruku da bez srpskih žrtava nema celovitog evropskog pamćenja, ističu iz Memorijalnog centra RS.

Medijski odjek kampanje nije ostao samo u Italiji, već je stigao i do Brisela - tekst o kampanji "Upoznajte srpsko stradanje" objavio je i "NewsEurope", a preneo ga je i "EU Reporter", evropska medijska platforma sa sedištem u Briselu.

U tekstovima se, kako ukazuju, naglašava da kampanja nastoji da srpsko istorijsko iskustvo predstavi kroz dokumente, arhivsku građu i lična svedočanstva, izvan političkih tumačenja i stereotipa.

Za Memorijalni centar Republike Srpske to je značajan međunarodni iskorak, ističe se u saopštenju, a direktor Memorijalnog centra, Denis Bojić, ocenjuje da je ovo veliki uspeh za Republiku Srpsku.

- Za kratak period uspeli smo da temu srpskog stradanja otvorimo u značajnim međunarodnim medijima - od nedavne izjave za "Vašington tajms" u Sjedinjenim Američkim Državama, do renomiranih italijanskih medija kao što su "Il Tempo", "Il Giornale" i "Affaritaliani", koji su izveštavali o srpskom stradanju predstavljenom kroz naše multimedijalne izložbe. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se o srpskom stradanju u tim medijima do sada gotovo nije govorilo. Zato za nas nije najvažnije samo koliko je ljudi videlo izložbu, već činjenica da smo uspeli da otvorimo vrata medija do kojih je godinama bilo izuzetno teško doći - izjavio je on.

Tako se iz različitih medijskih uglova pojavljuje ista suštinska slika, a to je da srpsko stradanje više nije tema koja ostaje zatvorena unutar srpskog prostora, poručuje Bojić.

- Naša misija nije samo da prikupljamo i čuvamo svedočanstva i činjenice. Naša obaveza je da ih iznesemo pred međunarodnu javnost i da srpske žrtve dobiju svoje mesto u evropskoj i, zašto ne reći, svetskoj kulturi pamćenja. Zato ove rezultate doživljavamo kao veliki uspeh, jer priča o srpskom stradanju više ne ostaje samo u našem prostoru. Ona sve više stiže do međunarodne javnosti, a mi ćemo nastaviti da taj prostor širimo. I reći ću - ovo je tek početak svega što želimo da postignemo u narednom periodu - istakao je Bojić.

Međunarodna digitalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje", koja je u julu počela u Sjedinjenim Američkim Državama, potom preko Austrije stigla u Italiju, postala je deo šireg procesa internacionalizacije rada Centra, sa ciljem da se glas srpskih žrtava čuje na važnim mestima u svetu, a njihova imena, lica i svedočanstva budu deo evropskog pamćenja o 20. veku, zaključuje se u saopštenju Memorijalnog centra Republike Srpske.

(Tanjug)

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