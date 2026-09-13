OBELEŽENA 31 GODINA OD STRADANJA I PROGONA SRBA IZ DRVARA: Datum trajno uklesan u kolektivno sećanje srpskog naroda

U DRVARU je danas obeležen 13. septembar, Dan sećanja na stradanje srpskog naroda, i 31. godišnjica od progona celokupnog srpskog stanovništva sa područja Drvara, kao i Dan Prve drvarske lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske, koja je bila u sastavu Drugog krajiškog korpusa VRS.

Drvar foto DPozderović

Kod Centralnog spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama Odbrambeno-otadžbinskog rata služen je parastos, nakon čega su, u znak poštovanja i zahvalnosti, položeni venci i cveće, prenosi RTRS.

Vence su položile delegacije Opštine Drvar, Opštine Istočni Drvar, Boračke organizacije Drvar-Istočni Drvar, Boračke organizacije Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Boračke organizacije Bosanski Petrovac, Drugog bataljona Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, kao i predstavnici političkih partija.

Prva drvarska laka pešadijska brigada bila je jedna od jedinica koja je u najtežim ratnim godinama branila prostor Drvara i srpski narod ovog kraja.

RTRS ističe da je ovaj datum duboko utkan u kolektivnu svest srpskog naroda i ostaje trajno svedočanstvo o stradanju, progonu i velikoj žrtvi koja je podneta u najtežim vremenima.

(Tanjug)