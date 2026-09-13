IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Policija i Hitna Pomoć odmah reagovali
U STRAVIČNOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mestu Rovine kod Gradiške poginuo je A. M. iz Gradiške.
Nesreća se dogodila u 1:15 sati na magistralnom putu Gradiška – Banjaluka, u mestu Rovine.
U sudaru su učestvovali automobil "opel", kojim je upravljao A.V. iz Gradiške, i "mercedes", za čijim volanom je bio D. M. iz Laktaša.
Prema informacijama Policijske uprave Gradiška, D.M. je u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobio lake telesne povrede, dok su A. V. i D. D. iz Laktaša, koji je bio suvozač u "mercedesu", teško povređeni.
- U saobraćajnoj nezgodi lice D. M. zadobilo je lake telesne povrede, a lice A. V. i suvozač automobila "mercedes" D. D. iz Laktaša, zadobili su teške telesne povrede. Lice A.V. je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gde je usled zadobijenih povreda preminulo – saopćila je PU Gradiška.
Uviđaj na mestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Gradiška.
O svemu je obavešten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluca, koji se izjasnio da se, nakon kompletiranja predmeta, dostavi izveštaj o preduzetim merama i radnjama.
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