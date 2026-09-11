SARAJEVO TRAŽI UKIDANJE SRPSKE, HELEZ ZOVE U RAT: Histerija zbog sahrane Mladića prerasla u direktno rušenje Dejtonskog mirovnog ugovora

ANTISRPSKA histerija zbog veličanstvene i dostojanstvene sahrane generala Ratka Mladića u Beogradu, uz državne počasti kakve i dolikuju junaku koji je jedan od najzaslužnijih za stvaranje i opstanak Republike Srpske, nastavlja se još žešće.

Foto S. M.

Tako je iz Sarajeva, na više od 800 adresa u SAD, Evropi i Velikoj Britaniji, poslata inicijativa za "hitno preispitivanje i privremenu suspenziju" Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.

Tvorci inicijative, koju je potpisalo 14 bošnjačkih poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH), tvrde da ona nije reakcija na jedan događaj, već na "kontinuitet politike" koji je sublimiran u Deklaraciji sa Svesrpskog sabora u Beogradu za koju navode da je sadržavala "niz političkih stavova kojima se zadire u ustavni poredak BiH, uključujući negiranje genocida u Srebrenici, afirmaciju neustavnog 9. januara, osporavanje institucija BiH i funkcije visokog predstavnika".

Nadovezao se i najekstremniji od svih ekstremista u bošnjačkoj političkoj "eliti" - Zukan Helez. Ministar odbrane BiH tako je pozvao međunarodnu zajednicu da, zbog sahrane generala Ratka Mladića, povuče potpis s mirovnog sporazuma kojim je uspostavljena Republika Srpska.

- Što se tiče Republike Srpske, valjda je međunarodnoj zajednici jasno sada kakvo su zlo stvorili. Pozivam međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja ove genocidne paradržavne tvorevine, a mi znamo šta nam je činiti nakon toga - zapretio je Srbima ratom Helez.

Odgovorila mu je članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović:

Bez "Dejtona" i Srbije nema BiH MINISTAR spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH Staša Košarac pozvao je sarajevsku "trojku" da smiri političke doživljaje, poručivši da bi se, ako nastave da potkopavaju Dejtonski sporazum, mogli suočiti sa jednostavnom istinom - da bez "Dejtona" i Srbije nema ni BiH:

- BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija.

- A, šta dalje? Šta? Krenuo bi u džihad, je li tako? Strpao bi nas u tamnice, stavljao u okove, hapsio gde god bi stigao. Ubijao, odsecao nam glave, dovodio mudžahedine kao devedesetih godina. To bi radio Zukan Helez, je l'? Kakva je to njegova poruka?

Lider SNSD, najjače stranke u Srpskoj, Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i da nikakvim aktom, a kamoli inicijativom iz Sarajeva, one ne mogu biti srušene:

- To će nas samo naterati još više da se povežemo. Videćete samo kako to izgleda.

Komentarišući izjave ministra inostranih poslova u Savetu ministara BiH Elmedina Konakovića, Dodik je rekao da BiH ne bi postojala da ima pravde, ali je to bilo "deo nečega što su napravili mešetari iz inostranstva":

- U toj zemlji ne bi bilo ni ministara, pogotovo takvih šereta i takvih karikatura.

Foto: Tanjug/Srna/Nataša Čeremidžić

On je pozvao srpski narod da ne izgovara punim imenom BiH:

- Sledeća faza će biti, ono, BH. Pozivam da nikada ne zovu BiH državom, jer ona to nije!

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, kaže za "Novosti" da Republika Srpska za specijalne i paralelne veze sa maticom Srbijom sigurno neće pitati Sarajevo i Federaciju BiH.

- Da bi bošnjačka mržnja prema Srbima, Srbiji i RS bila zadovoljena, oni žele da se svaki Srbin iz Srpske javno odrekne braće u Srbiji. Srbofobi iz Sarajeva se te sreće neće nagledati. Ko gleda svoju sreću u tuđoj nesreći to je ološ. Mržnja iz Sarajeva prema Srbiji, RS i srpskom narodu toliko je velika da će na kraju progutati te iste srbofobe - poručio je Stevandić.

Milovan Gagić, predsednik Boračke organizacije RS, ocenjuje da mržnja iz Federacije BiH prema svemu što je srpsko nije nestala ni više od tri decenije posle završetka rata:

- Sve što je srpsko smeta Bošnjacima i Federaciji BiH. Videli smo kako su reagovali na sahranu generala Mladića i kakve su samo gadosti poručivali. Srpska i Srbija su povezane neraskidivom vezom jednog naroda i to neće niko prekinuti.



Sporazum potpisivan 1997. i 2006.

SPORAZUM o specijalnim i paralelnim vezama između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske prvi put je potpisan 28. februara 1997. Ažuriran je i prenesen na Republiku Srbiju 2006. Skupština Srbije 23. jula 2007. godine usvojila je zakon kojim je potvrđen Sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske.

Ovaj dokument, koji proizlazi iz Dejtonskog ugovora, potpisan je radi razvijanja saradnje između Srpske i Srbije u oblastima privrede i korišćenja privrednih resursa, planiranja, privatizacije i denacionalizacije, nauke i tehnologije, obrazovanja, kulture i sporta, zdravstva i socijalne politike, turizma i zaštite okoline, informisanja, zaštite sloboda i prava građana, kao i suzbijanje kriminala.

Sporazum se primenjuje od 15. decembra 2010. i nije u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ovlašćenjima koje je Dejtonski sporazum dao entitetima. U sklopu Sporazuma, Republika Srbija i Republika Srpska održavaju i zajedničke sednice Vlada, a formiran je i Parlamentarni forum Skupštine Srbije i Narodne skupštine RS.