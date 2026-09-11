STRAH OD OSVETE ELEZA: Određen pritvor Daniloviću i Grubačiću, Nikolić vraćen u kućni pritvor

Sud BiH odredio je jednomesečni pritvor Milutinu Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, uhapšenima u akciji "Amadeus" Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a Aleksandar Nikolić, koji je takođe uhapšen u ovoj akciji, vraćen je u kućni pritvor.

Policija RS hapšenje foto SM

Uhapšeni se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim jelima neovlašćeni promet droge i oružja. Iz MUP-a Srpske je saopšteno da se oni sumnjiče da su kao deo međunarodnog lanca vršili nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.

Odbrana Milutina Miće Danilovića, koji je uhapšen zajedno sa Vladimirom Grubačićem i Aleksandrom Nikolićem zbog organizovanog kriminala, u celosti je podržala predlog Tužilaštva BiH da se Daniloviću odredi mera pritvora, a kako prenose mediji, Danilović se poverio ljudima iz najbližeg okruženja kako se plaši osvete Darka Eleza.

Prema nezvaničnim infiormacijama, na ročištu u Sudu BiH Danilovićeva advokatica Duška Bogojević je ustvrdila da iako iz dokaza koje je do sada prikupilo Tužilaštvo ne proizlazi da su počinjena krivična dela koja mu se stavljaju na teret, život njenog branjenika je ugrožen, pa se zato odbrana neće protiviti određivanju pritvora.

- Moj klijent se nalazi u jednoj specifičnoj situaciji vezanoj za njegovu sigurnost i život, tako da u celosti prihvatamo predlog Tužilaštva za određivanje pritvora - rekla je Bogojevićeva.

Sačekuša Prema nezvaničnim informacija, na dan kada je uhapšen, Daniloviću je spremana “sačekuša” u Han Pijesku. Zbog straha za život, pritvor od mesec dana mu dolazi kao zaštita. U predlogu za određivanje pritvora Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, tužilac Ćazim Hasanspahić je naveo, između ostalog, njihovu pripadnost razgranatoj kriminalnoj grupi koja deluje u više zemalja, te opasnost od bega i uticaja na dalju istragu.

Ona je naglasila da odbrana prihvata predlog isključivo iz navedenog razloga i da očekuju da će Tužilaštvo u narednih 30 dana doneti naredbu o obustavi istrage protiv Danilovića jer, kako kaže, nemaju nikakvih dokaza protiv njega.

- Cilj mog klijenta je da se ova istraga što brže okonča, kako bi konačno skinuo ljagu sa sebe i svoje porodice - navela je Bogojevićeva.

Tvrdi da su Danilović i njegova porodica već godinama neopravdano izloženi “stalnim pretresima, upadanjima u firme, traumatizaciji dece.

Danilović, kako pišu mediji , važi za vladara podzemlja na Palama i blisko je povezan sa Đorđem Ždralom koji je u bekstvu nakon što je pokušao da ubije kriminalca iz Istočnog Sarajeva Kostu Pandurevića.

Prema informacijama iz istrage Danilović se poverio ljudima iz najbližeg okruženja kako se plaši osvete Darka Eleza koji je u otvorenom ratu sa Ždralom i njegovom kriminalnom grupom.