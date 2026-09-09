Republika Srpska

CVIJANOVIĆ ODBRUSILA HELEZU: Odakle učesnicima u terorističkom napadu na Kule bliznakinje pasoši BiH

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 21:33

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SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Zukana Heleza, ministra odbrane u Savetu ministara, niko ne pita da li će neko povući potpis ili neće. Ona je tako reagovala na prijave koje je on podneo protiv 37 pripadnika Oružanih snaga BiH zbog, kako je naveo, veličanja generala Ratka Mladića.

ЦВИЈАНОВИЋ ОДБРУСИЛА ХЕЛЕЗУ: Одакле учесницима у терористичком нападу на Куле близнакиње пасоши БиХ

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

-A, šta dalje? Šta? Krenuo bi u džihad, je li tako? Strpao bi nas u tamnice, stavljao u okove, hapsio gde god bi stigao. Ubijao, odsecao nam glave, dovodio mudžahedine kao 90-tih godina. To bi radio Zukan Helez, jel'? Kakva je to njegova poruka?, rekla je Cvijanovićeva novinarima i dodala da on danas priča i očito se ponaša na način koji ne deluje posebno pametno, prenela je RTRS.

Podsetila je da se 11. septembra, desio veliki teroristički napad u SAD.

-Bilo bi dobro kada bi bilo ko iz bezbednosnog sektora, evo, mogao bi Zukan Helez da nam odgovori, kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Vašingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše BiH? Da li su to bili ljudi koji su uživali neku političku, institucionalnu podršku? Otkud tako nešto, upitala je Cvijanović.

Umesto što preti, dodaje ona, bilo bi dobro da odgovori upravo na ta pitanja.

-Otkuda tim ljudima pasoš, otkuda onoliki mudžahedini, šta namerava da radi, i bilo bi dobro da nam odgovori gde se nalazi Mahmuljin, koji je presuđeni ratni zločinac, koji je postrojavao te mudžahedine i radio sva ova zla koja je radio ovde, rekla je Cvijanović.

Poručila je da su sve pretvorili u dnevnu politiku.

-Nije na Zukanu Helezu ili na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati BiH i kako će se u njoj živeti. U BiH i o BiH mogu da odlučuju samo oni koji tu žive, a to su i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, preko svojih izabranih predstavnika, preko svojih demokratskih institucija, a ne oni koji pričaju nebuloze kakve priča Zukan Helez, istakla je ona.

sputnikportal.rs

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