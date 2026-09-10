GOGANOVIĆ: Konaković i Helez se takmiče za naslovne strane tabloida
ZAMENIK ministra odbrane u Savetu ministara Aleksandar Goganović ocenio je da potezi ministra inostranih poslova u Savetu ministara Elmedina Konakovića i odbrane Zukana Heleza sve više liče na takmičenje ko će napuniti više naslovnih strana tabloida u Federaciji BiH, a ne na ozbiljnu politiku.
Goganović je ocenio neozbiljnom politiku Konakovića o proterivanju vojnog atašea u Ambasadi Srbije u Sarajevu i poziv Heleza na konsultacije vojnog atašea BiH iz Srbije, budući da nema pravo da ga opozove.
Prema njegovim rečima, Konaković i Helez pribegavaju ovakvim potezima jer nemaju ozbiljno političko liderstvo koje bi razumelo nova globalna geopolitička kretanja.
-Mi u Republici Srpskoj imamo Milorada Dodika, lidera koji razume vreme u kojem živimo. Zato Srpska svakim danom politički jača, dok BiH slabi upravo zahvaljujući onima iz političkog Sarajeva koji se predstavljaju kao njeni najveći zaštitnici, a svojim potezima proizvode krize, podele i šire mržnju, rekao je Goganović Srni.
On je naglasio da će Republika Srpska nastaviti da vodi odgovornu politiku mira, stabilnosti i bezbednosti.
Ministar odbrane u Savetu ministara Zukan Helez objavio je da je pozvao na konsultacije brigadira Zdenka Vidakovića, vojnog atašea BiH u Srbiji, zbog, kako je naveo, ozbiljno narušenih odnosa dve zemlje.
Tanjug
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