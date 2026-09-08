"AKO NE SMEŠ NA DEBATU, NE SMEŠ NA MESTO PREDSEDNIKA" Dodik udario na Blanušu

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik prozvao je danas lidera SDS i kandidata za predsednika Republike Srpske Branka Blanušu zbog neodazivanja na TV duel sa kandidatom SNSD i aktuelnim premijerom Savom Minićem i poručio: Ako ne smeš na debatu, ne smeš na mesto predsednika.

Foto: V. Tripić

- Oni koji se plaše sučeljavanja, plaše se argumenata, a oni koji se plaše argumenata, ne smeju voditi Republiku Srpsku, istakao je Dodik nakon što Blanuša nije prihvatio poziv RTRS-a da se u televizijskoj emisiji suoči sa Savom Minićem.RTRS je ranije saopštila da je poziv Blanuši za TV duel sa Minićem upućen 4. septembra, a da im je juče saopšteno da on ne može da se odazove na suočavanje zbog ranije preuzetih obaveza. Dodik je ukazao da je Minić prihvatio poziv na TV duel.

- Građani Republike Srpske zaslužuju da dvojicu kandidata vide za istim stolom, bez saopštenja, pripremljenih govora i stranačkih posrednika. Da čuju pitanje i odgovor. Argument i kontraargument. Da sami procene ko poznaje probleme Republike Srpske, ko ima rešenja i ko je spreman da preuzme odgovornost- istakao je Dodik.

On je ukazao da je izgovor da Blanuša zbog "obaveza" ne može da učestvuje tek jedna floskula.

- Kandidatura za predsednika Republike Srpske nije izborna kampanja za dečji vrtić - nosi i obavezu da se izađe pred građane i političkog protivnika i odgovori na teška pitanja, a ne da se sakrije - naglasio je Dodik.

Istakao je da predsednik Republike ne sme biti čovek koji beži od suočavanja čim postane neugodno.

- Posao predsednika nije da se sklanja od problema, protivnika i teških pitanja. Posao predsednika je da preuzima obaveze, podnosi pritiske i udarce i, kada je najteže, donosi dobre i odgovorne odluke za Republiku Srpsku - naveo je Dodik ma platformi Iks.

Zato, kaže, ovo nije samo pitanje jedne televizijske emisije, već političke hrabrosti - ili njenog potpunog nedostatka - čoveka koji traži poverenje građana da obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u Republici Srpskoj.

- Blanuša je već tokom procesa kandidovanja pokazao kolebljivost i nedostatak odlučnosti. Sada, kada je dobio priliku da pred celom Republikom Srpskom stane naspram protivkandidata i pokaže šta zna, šta zastupa i šta nudi - ponovo beži - naveo je Dodik i upitao:"Koliko puta kandidat za predsednika može da se skloni i sakrije pre nego što građani imaju pravo da pitaju: od čega zapravo beži Branko Blanuša? Od debate? Od pitanja? Od odgovornosti? Ako želite da budete predsednik Republike Srpske, ističe Dodik pita Blanušu da kaže, zbog koje "obaveze" nema hrabrosti da građanima Republike Srpske predstavi svoje stavove u direktnoj debati s protivkandidatom. Savo Minić je svoj odgovor dao - prihvatio je. Očekujemo da i Branko Blanuša prestane da se pravi nedostupnim i prihvati televizijski duel na jednom od simbola samostalne Republike Srpske - Radio-televiziji Republike Srpske - naveo je Dodik, koji danas boravi u Jerusalimu.

U BiH je u toku kampanja uoči Opštih izbora 4.oktobra.

(Tanjug)