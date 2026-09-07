TROJE DECE OSTALO BEZ NOGE: Određen pritvor vozaču iz Cazina koji je pijan izazvao saobraćajni udes
Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pijan skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Donja Koprivna kod Cazina.
U nesreći je povređeno troje dece u dobi od šest, devet i 12 godina, a u najtežem stanju je devetogodišnji dečak koji je u komi. Horozović je velikom brzinom upravljao vozilom u naseljenom mestu i udario u zid na kojem su se igrala deca. Usled zadobijenih teških telesnih povreda, svakom detetu amputirana je desna noga. Deca se i danas nalaze na odelu intenzivne njege.
Fahret Horozović poznatiji kao Faki uhapšen je pre par dana jer je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u Cazinu u kojoj je teško povređeno troje maloletne dece. Do ove stravične nesreće došlo je u mestu Donja Koprivna kod Cazina.
Prema nezvaničnim informacijama, tragediji je prethodilo trkanje više vozača na saobraćajnici u naselju Donja Kooprivna.
U jednom trenutku, usled divljačke vožnje, Horozović je sletio s puta i automobilom uleteo u dvorište porodične kuće, gde je udario decu koja su se tu nalazila.
Povređena deca su hitno prevezena u Kantonalnu bolnicu "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, gde im je ukazana lekarska pomoć i gde su se lekari nadljudskim naporima borili da ih spasu.
Pripadnici MUP USK su obavili uviđaj na mestu nesreće a tužilaštvo je po salušanju Horozovića odmah predložilo jednomesečni pritvor koji je sud i prihvatio.
Preporučujemo
PRIZNAO ŠVERC DROGE: Uhapšeni u akciji "Petlja"osuđen na pet godina zatvora
07. 09. 2026. u 17:57
RATKA SRBI NE ZABORAVLjAJU: Šipovljani odali počast generalu Mladiću
07. 09. 2026. u 15:38
POBEDA JEDINA OPCIJA: Počela izborna kampanja u BIH
04. 09. 2026. u 19:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)