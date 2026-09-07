Republika Srpska

TROJE DECE OSTALO BEZ NOGE: Određen pritvor vozaču iz Cazina koji je pijan izazvao saobraćajni udes

Srđan Mišljenović

07. 09. 2026. u 13:25

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Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pijan skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Donja Koprivna kod Cazina.

ТРОЈЕ ДЕЦЕ ОСТАЛО БЕЗ НОГЕ: Одређен притвор возачу из Цазина који је пијан изазвао саобраћајни удес

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

U nesreći je povređeno troje d‌ece u dobi od šest, devet i 12 godina, a u najtežem stanju je devetogodišnji d‌ečak koji je u komi. Horozović je velikom brzinom upravljao vozilom u naseljenom mestu i udario u zid na kojem su se igrala d‌eca. Usled zadobijenih teških telesnih povreda, svakom d‌etetu amputirana je desna noga. D‌eca se i danas nalaze na od‌elu intenzivne njege.

Fahret Horozović poznatiji kao Faki uhapšen je pre par dana jer je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u Cazinu u kojoj je teško povređeno troje maloletne dece. Do ove stravične nesreće došlo je u mestu Donja Koprivna kod Cazina. 

Prema nezvaničnim informacijama, tragediji je prethodilo trkanje više vozača na saobraćajnici u naselju Donja Kooprivna.

U jednom trenutku, usled divljačke vožnje, Horozović je sletio s puta i automobilom uleteo u dvorište porodične kuće, gde je udario decu koja su se tu nalazila.

Povređena deca su hitno prevezena u Kantonalnu bolnicu "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, gde im je ukazana lekarska pomoć i gde su se lekari nadljudskim naporima borili da ih spasu. 

Pripadnici MUP USK su obavili uviđaj na mestu nesreće a tužilaštvo je po salušanju Horozovića odmah predložilo jednomesečni pritvor koji je sud i prihvatio. 

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