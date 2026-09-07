PRIZNAO ŠVERC DROGE: Uhapšeni u akciji "Petlja"osuđen na pet godina zatvora

Radenko Zeljković (52) iz Banjaluke optužen u predmetu "Petlja" pristao je da bude osuđen na pet godina zatvora za preprodaju kokaina i marihuane.On je priznao krivicu i nagodio se sa Tužilaštvom na pomenutu kaznu. Nagodbu je prihvatilo veće banjalučkog Okružnog suda kojim je predsedavala sudija Zorica Baroš.

Okružni sud Banjaluka foto SM

Tužilac Nikolina Ševa istakla je da je dogovorena kazna adekvatna težini krivičnog dela i da će postići svrhu kažnjavanja.

- Optuženi je priznanjem krivice doprinio ekonomičnosti i efikasnosti postupka, a pomogao je tužilaštvu u važnom predmetu - rekla je Ševa.

Zeljkovićev advokat Andrej Obradović pojasnio je da su bili ispunjeni svi uslovi za nagodbu koju su postigli.

- Optuženi je otac dvoje maloletne dece i odlikovani borac Vojske Republike Srpske. Priznao je krivicu i kaje se - rekao je Obradović.

On je od suda zatražio da optuženog nakon izricanja presude pusti iz pritvora da se leči, a tome se nije protivila ni tužilac Ševa.

Optužnica Prema optužnici u predmetu "Petlja" svi pomenuti su od početka 2025. pa do 14. oktobra te godine na području Banjaluke prodavali kokain i marihuanu. Kako se navodi, Delić je nabavljao veće količine narkotika koje je čuvao u štek stanu u Banjaluci i vagao i prepakivao. On ih je radi dalje prodaje predavao Zeljkoviću, Kajkutu i Mirkoviću koji je zajedno sa Buzakovićem narkotike opet prepakivao te su ih prodavali korisnicima. Prema optužnici droga je zavisno od količine i vrste, prodavana po cenama od 200 evra, te od 50 do 350 KM.

- Krivim samo sebe što je do ovoga došlo. Svestan sam svih posledica i kajem se za sve. Obećavam da više neću činiti krivična dela. Ako dođem opet kod vas, kaznite me maksimalo. Molim sud da me nakon presude pusti iz pritvora da se lečim, jer u zatvoru nemam adekvatnu terapiju i do sada nisam primio ni jednu tabletu za jetru - rekao je između ostalog Zeljković.

Nakon njegovog priznanja na optuženičkoj klupi u predmetu "Petlja" ostali su još Miroslav Buzaković (59) i Branimir Kajkut (50) iz Banjaluke.

Ovo je tako treća nagodba u ovom predmetu. Ranije su krivicu priznali i na osnovu toga osuđeni Banjalučani Danijel Delić i Mirko Marković. Delić je dobio pet, a Marković tri godine zatvora za preprodaju narkotika ali i za nedozvoljeno držanje oružja jer je držao prepravljenu pušku "M48" u kući. Obojica su nakon izricanja presude pušteni iz pritvora.