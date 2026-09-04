POBEDA JEDINA OPCIJA: Počela izborna kampanja u BIH

LEPLjENjEM prvih plakata, u petak je i zvanično počela izborna kampnja za Opšte izbore u BiH koji će se održati 4. oktobra. Na izborima u oktobru biraju se članovi Predsedništva BiH, predsednik i dva potpredsednika Republike Srpske.

Kampanja početak SNSD foto BZdrinja

Kada je reč o parlamentima, birači će birati poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i kantonalnim skupštinama.

Pravo glasa na izborima, zaključno sa 20. avgustom ove godine, ima 3.408.517 birača i oni će svoje pravo iskoristiti na nekom od 5.200 biračkih mesta. Svako od tih biračkih mesta imaće svog predsednika biračkog odbora i zamenika predsednika biračkog odbora koje bira CIK.

Osim toga, za izbore će biti angažovano i više od 5.000 operatera, koji će biti zaduženi za to da nove tehnologije ispravno funkcionišu na dan izbora. Opšti izbori u BiH u oktobru biće istorijski jer će prvi put na svim glasačkim mestima biti korišćene nove tehnologije, odnosno uvodi se skener za listiće, digitalno očitavanje glasova, dodatna kontrola procesa, kombinacija digitalnog i ručnog brojanja i novi izgled glasačkog listića.

Najveća bitka u Srpskoj vodiće se između SNSD, sa Miloradom Dodikom na čelu, i opozicionog bloka, koji je podeljen u nekoliko kolona. Što se tiče kandidata za predsednika RS, kandidat SNSD je Savo Minić, aktuelni premijer RS, a kandidat opozicije je Branko Blanuša, predsednik SDS. Za srpskog člana Predsedništva BiH boriće se kandidat SNSD Željka Cvijanović i dva kandidat opozicije, Marinko Božović, kandidat SDS, i Nebojša Vukanović, kandidat Liste za pravdu i red.

Izetbegović i Bećirović U FEDERACIJI BiH očekuje se najžešća borba za mesto bošnjačkog člana Predsedništva BiH za koje će se boriti Bakir Izetbegovići, lider SDA, i Denis Bećirović, kandidat SDP, i aktuelni bošnjački član Predsedništva BiH.

Velika bitka će se voditi i za mesta u Narodnoj skupštini RS, a stanovnici Republike Srpske s pravom glasa će u oktobru birati novi, 12. saziv parlamenta, a u ovogodišnjoj izbornoj trci učestvovaće više od 1.200 kandidata koji će se boriti za 63 direktna mandata u najvišem zakonodavnom domu uz 20 kompenzacionih.

Predsednik SNSD Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska danas stabilna i sređena, i da je cilj ove stranke da srpski narod i u narednom mandatu vodi kroz stabilne i uspešne vode.

- Kampanja počinje danas i traje do 4. oktobra, kada treba da proglasimo pobedu na svom nivoima - izjavio je Dodik u Banjaluci, obraćajući se nakon simboličnog otkrivanja izbornih plakata.

Dodik je poručio da su Savo Minić i Željka Cvijanović pobednički kandidati za predsednika Republike Srpske i srpskog člana Predsedništva BiH. On je naveo da SNSD trenutno ima 40 odsto podrške u Srpskoj i treba da, kako je rekao, "pomete" na izborima.

- Republika je danas stabilna i sređena, a preduzeli smo niz mera da bude tako - naglasio je Dodik.