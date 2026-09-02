ZBOG PODRŠKE MLADIĆU NA UDARU 68.000 SRBA: Bestijalan obračun bošnjačkih krugova sa našim političarima, sportistima, lekarima...

DANIMA već ne prestaje sarajevska antisrpska histerija i najmonstruoznije uvrede i pretnje svima koji su u proteklih nekoliko dana izrazili saučešće ili u pozitivnom svetlu javno i na društvenim mrežama pomenuli ime preminulog generala Ratka Mladića.

Foto: TC Hag

I dok se čeka da sud u Hagu završi istragu o okolnostima njegove smrti, kako bi porodica mogla da preuzme njegovo telo, srpskim doktorima, sportistima i radnicima dele se otkazi u Federaciji BiH zbog jednog "klika", "lajka" ili čak oproštajne poruke koju su pokojnom generalu njihovi roditelji uputili na "Fejsbuku" i "Instagramu". Osim prekida radnog odnosa, Srbima se pakuju i krivične prijave po Krivičnom zakoniku FBiH zbog "negiranja genocida u Srebrenici i veličanja ratnog zločinca".

U ovoj hajci na Srbe ključnu ulogu preuzela je digitalna platforma "Registar 145a", napravljena sa ciljem da se formalizuje lov na sve one koji ne dele zvanični bošnjački narativ. Za svega pet dana, registrovano je više od 68.000 prijava protiv građana Republike Srpske, na osnovu kojih su pravosudni organi BiH ekspresno formirali više od 870 predmeta.

Foto: Printskrin TARGETIRANjE Opskurni sajt "Registar 145a"

Taj sajt, koji sebe naziva "volonterskim", počeo je da radi jula ove godine, a funkcioniše po principu otvorenog doušničkog servisa, precizno je objašnjeno kako označiti profil, priložiti snimak ekrana ili link i poslati ga nadležnima, čime je stvorena mašinerija za masovno podnošenje krivičnih prijava protiv Srba, a pojedini Bošnjaci se na društvenim mrežama otvoreno hvale kako sami prijavljuju one koji slave Mladića.

Kantonalna bolnica Orašje otkazala je honorarni angažman hirurgu Đoki Novakoviću zbog njegove objave na mrežama, kojom je odao počast generalu Mladiću. Novaković, primarno zaposlen u Bijeljini, nije prvi zdravstveni radnik u FBiH koji je na ovaj način ostao bez posla. I Dom zdravlja u Tomislavgradu je lekaru J. J., iz istog razloga, ekspresno uručio otkaz.

Ni sportski kolektivi nisu ostali imuni na ovakve radikalne mere zbog objava na internetu, pa je Akademija FK Sarajevo odlučila da prekine saradnju sa mladim golmanom V. V. jer je njegov otac na mrežama podelio fotografiju Mladića uz poruku: "Hvala za sve, Generale". Istim potezom hvali se i FK Libero iz Goražda, koji je suspendovao svoje igračice Milenu Đurđević i Radmilu Ždero jer su na svojim nalozima "veličale Mladića".

Na meti ove organizovane akcije našao se kompletan politički i javni vrh: od lidera SNSD Milorada Dodika, gradonačelnika Beograda i Banjaluke Aleksandra Šapića i Draška Stanivukovića, ministra Staše Košarca, pa sve do opozicionara poput Jelene Trivić. Na udaru su i stotine običnih građana, čiji je jedini "greh" bio to što su na privatnim profilima izrazili poštovanje prema preminulom generalu.

Čitulja od Vraneša iz Pljevalja V.K. PREDSEDNIK Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš (Nova srpska demokratija) objavio je čitulju za preminulog generala Mladića.

On je uz fotografiju, godinu rođenja i smrti, napisao:

- Večna slava besmrtnom srpskom generalu Ratku Mladiću. Hvala Ti za sve što si učinio za srpski narod. Hristos vaskrse Generale.

Prijave se štancuju bez ikakve selekcije, pa se na spisku optuženih našao i Radio Pale, samo zato što je izvestio da su građani palili sveće za Mladića na trgu, a o antisrpskom ludilu svedoči i činjenica da je pod prismotrom i bošnjački portal "Kliks", samo zato što je preneo vest da je grupa političara iz Srpske prisustvovala parastosu pokojnom generalu u manastiru na Ozrenu.

Predsednik SNSD Milorad Dodik kaže da ovi primeri pokazuju koliko je BiH podeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.

- Tužilaštvo bi trebalo da podiže krivične prijave na osnovu zakona, koji je neko nametnuo, a nije prošao u parlamentu. Jedan nakaradan sistem funkcionisanja, na kojem moramo da držimo pažnju - rekao je Dodik.

On je upitao da li se sada može očekivati da snimaju one koji budu na sahrani Mladića i da li je potrebna takva BiH. On nema dilemu da li će prisustvovati poslednjem ispraćaju ratnog komandanta Vojske Republike Srpske.

Plenković bi da nam zatvori vrata EU

HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je da bi organizacijom sahrane Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti Srbija sama sebi zatvorila vrata Evropske unije. On je Mladića nazvao ratnim zločincem, koji je bio zapovednik u Kninu, pa je odgovoran i za najteže zločine u Škabrnji i drugim delovima Hrvatske. Plenković je rekao da je o temi sahrane Mladića razgovarao s nekim akterima na skupu u Bledu.

Sa istom tezom javila se i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, rekavši da je veličanje ratnih zločinaca suprotno osnovnim evropskim vrednostima i da za to nema mesta ni u EU ni u zemljama koje tek žele da postanu njen deo, te da će prosuđivati šta će se događati u Srbiji u vezi sa sahranom.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je Plenkoviću da pretnje Hrvatske da će blokirati evropski put ne brinu Srbiju i da nam je istina, ipak, važnija. Ona je dodala da Plenković drži Srbiji pridike i preti blokiranjem evropskog puta, a podržao je koncert Marka Perkovića Tompsona, "neskrivenog ustaše koji svakodnevno promoviše i slavi nacističke vrednosti".

- Da ima obraza, Planković bi ćutao, ali je podrškom Tompsonu pokazao da nema ni obraza ni srama - navela je ona.

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da Srbija generalu Mladiću duguje državnu i vojničku sahranu.

- Plenković i Marta Kos su nam poručili da bi državna sahrana generala Mladića zatvorila Srbiji vrata EU. Nadam se da će održati reč i da neće zaboraviti šta su rekli kada Srbija pokaže da je samostalna i ponosna na svoje heroje. Kada već sami nismo zatvorili vrata EU, neka to učine oni za nas - naveo je Vulin.