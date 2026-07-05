TRAMPOV SAVETNIK U BRATUNCU: Nevine srpske žrtve ne smeju da budu zaboravljene
SAVETNIK američkog predsednika za duhovna pitanja, pastor Mark Berns, poručio je da nevine srpske žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne smeju da budu ignorisane, umanjivane niti zaboravljene.
Berns je nakon prisustva komemoraciji u Bratuncu naveo da odaje poštu za 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča koji su stradali između 1992. i 1995. godine, preneo je RTRS.
"Verujem da nikada ne smemo da ignorišemo ili opravdavamo masovna ubistva počinjena nad Bošnjacima i drugima tokom rata. Istovremeno, ne smemo da ignorišemo, minimiziramo ili zaboravimo nevine srpske živote koji su takođe izgubljeni", napisao je Berns na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku za oporavak i pomirenje.
Berns je naveo da zbog posete Bosni i Hercegovini nije prisustvovao obeležavanju 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, ističući da je odlučio da bude među ljudima čija stradanja, kako je rekao, ne smeju da budu zaboravljena.
Dodao je da se u BiH nalazi kao verski predstavnik, a ne kao predstavnik američke vlade, naglašavajući značaj međureligijskog dijaloga, istine i pomirenja.
"Kroz međuverski dijalog, zajedništvo, istinu i Božju ljubav rane mogu da zacele i mir može da postane jači", poručio je Berns.
Na kraju je izrazio želju za trajnim mirom, isceljenjem i pomirenjem u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.
(Tanjug)
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