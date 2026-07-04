ORIĆEVE HORDE UBIJALE I DECU I TRUDNICE: Na 34. godišnjicu zločina u Podrinju i Birču centralna komemoracija za 3.267 ubijenih Srba (FOTO)

SAMO klati i ubijati" - to je bilo pravilo muslimanskih formacija iz Srebrenice, tvrde preživeli iz Podrinja i Birča, gde je od 1992. do 1995 u napadima muslimanskih hordi zla na na čelu sa Naserom Orićem ubijeno 3.267 Srba, među njima i 47 dece.

Foto B. Zdrinja

Zato se danas u Bratunac ne zove, u Bratunac se ide. To je i ovogodišnji slogan centralne komemoracije povodom stradanja Srba srednjeg Podrinja koja će biti održana danas, 4. jula na Dan žalosti u RS.

I posle više od tri decenije, zverstva koja su počinjena nad našim narodom u Podrinju, ne blede. Sećaju se preživeli svih strahota, do detalja pamte kako su muslimanski vojnici i terorisali ubijali civilno stanovništvo i nejač. Tako je 6. marta 1993. ubijen 13-godišnji Mikajlo Pavlović. Nešto ranije 30. januara od minobacačke granate stradala je Milada Pavlović (17), odličan i uzoran đak.

Anđa još traga za Ivanom ANĐA Đukanović iz sela Pobrđe kod Bratunca u svedočenju za Memorijalni centar RS govorila je o suprugu Ivanu, koji je nestao na Božić, 7. januara 1993. prilikom napada muslimanskih snaga na Kravicu, Ježešticu i okolna srpska sela: Foto: Srna - Ne tražim osvetu, samo bih volela da znam gde je moj muž. Da mu zapalim sveću i da imam gde da odem. Više od tri decenije živim sa istim pitanjem šta se dogodilo mom Ivanu čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Jedni su govorili da je poginuo u borbi, drugi da je živ zarobljen i odveden prema Srebrenici, ali ništa od toga nije potvrđeno. Naša deca su tad bila mala, najstariji sin imao je 13 godina, drugi 12, a kćerka sedam. Sad imaju svoje porodice, ali ne prođe ni dan da ne pomislimo na Ivana.

U Skelanima, 16. januara 1993. dok je sa majkom Milicom pokušavao da pobegne preko mosta u Bajinu Baštu, snajperskim metkom pogođen je i ubijen petogodišnji Aleksandar Dimitrijević. Slobodana Stojanovića, dečaka iz Donje Kamenice je u julu 1992. ubila Elfeta Veseli u naselju Kamenica kod Zvornika. Ona je bila pripadnik Diverzantskog voda takozvane Armije BiH.

- To dete je ubijeno samo što je srpsko, a ubica je dobila mizernu kaznu. Kad odsluži dve trećine možda će uskoro i izaći iz zatvora - navela je Staka Petrović iz Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika.

Bratunac stradanje Srba foto SRNA

Trideset i četiri godine su prošle od kada je granata ubila šestogodišnjeg Vladimira Gajića iz Bratunca. Tog dana sa položaja tzv. armije BiH iz Srebrenice i Glogove ispaljeno je na stambenu zgradu, gde nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, 11 minobacačkih granata. U mučkom napadu na selo Gornje Magašiće 20. jula 1992. ubijeno je sedam žena, među njima i trudnica Ljiljana Lončarević.

- Zamislite kakvi zločinci morate biti da pucate u ženu sa stomakom, ja ću pričati o tom zločinu, pričaću svima šta sam preživljavao tih godina, moji roditelji nisu dočekali pravdu, umrli su mladi - rekao je Aleksandar Lončarević, brat ubijene Ljiljane.

Pomen služi patrijarh Porfirije PATRIJARH Porfirije služiće danas u Bratuncu svetu liturgiju i pomen Srbima postradalim pre trideset i četiri godine u Birču i srednjem Podrinju. Sasluživaće mitropolit dabrobosanski Hrizostom i više arhijereja SPC. Celodnevni program pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" počeće u devet časova ispred hrama Uspenja Presvete Bogorodice. U 11.30 krenuće litija od crkve do gradskog i vojničkog groblja u Bratuncu, gde će biti služen parastos svim žrtvama Srednjeg Podrinja i Birča. Na tom mestu će besedu održati patrijarh srpski Porfirije i zvaničnici RS i Srbije.

Uz regionalni put Bratunac-Potočari-Srebrenica postavljene su fotografije 500 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja ubijenih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Fotografije su postavili potomci i predstavnici Organizacije porodica poginulih. I danas pitaju - kakva je to pravda, kada su svi koji su ubijali srpsku nejač - slobodni.



- Poruka da kažemo da su ovde ginuli i Srbi, a ne samo muslimani i da je ovde pobijeno 3.267 ljudi. Izgubio sam oca i brata koji je imao 17 godina, i majku. Ovde su njihove fotografije - ističe Brano Vučetić iz Bratunca, koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ostao bez svih članova uže porodice.

Za zločine nad Srbima u Podrinju osuđena su samo četiri Bošnjaka na 29 godina, dok je za zločine nad Bošnjacima osuđeno 45 Srba na 650 godina.