Republika Srpska

ORIĆEVE HORDE UBIJALE I DECU I TRUDNICE: Na 34. godišnjicu zločina u Podrinju i Birču centralna komemoracija za 3.267 ubijenih Srba (FOTO)

Srđan Mišljenović

04. 07. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAMO klati i ubijati" - to je bilo pravilo muslimanskih formacija iz Srebrenice, tvrde preživeli iz Podrinja i Birča, gde je od 1992. do 1995 u napadima muslimanskih hordi zla na na čelu sa Naserom Orićem ubijeno 3.267 Srba, među njima i 47 dece.

ОРИЋЕВЕ ХОРДЕ УБИЈАЛЕ И ДЕЦУ И ТРУДНИЦЕ: На 34. годишњицу злочина у Подрињу и Бирчу централна комеморација за 3.267 убијених Срба (ФОТО)

Foto B. Zdrinja

Zato se danas u Bratunac ne zove, u Bratunac se ide. To je i ovogodišnji slogan centralne komemoracije povodom stradanja Srba srednjeg Podrinja koja će biti održana danas, 4. jula na Dan žalosti u RS.

I posle više od tri decenije, zverstva koja su počinjena nad našim narodom u Podrinju, ne blede. Sećaju se preživeli svih strahota, do detalja pamte kako su muslimanski vojnici i terorisali ubijali civilno stanovništvo i nejač. Tako je 6. marta 1993. ubijen 13-godišnji Mikajlo Pavlović. Nešto ranije 30. januara od minobacačke granate stradala je Milada Pavlović (17), odličan i uzoran đak.

Anđa još traga za Ivanom

ANĐA Đukanović iz sela Pobrđe kod Bratunca u svedočenju za Memorijalni centar RS govorila je o suprugu Ivanu, koji je nestao na Božić, 7. januara 1993. prilikom napada muslimanskih snaga na Kravicu, Ježešticu i okolna srpska sela:

Foto: Srna

- Ne tražim osvetu, samo bih volela da znam gde je moj muž. Da mu zapalim sveću i da imam gde da odem. Više od tri decenije živim sa istim pitanjem šta se dogodilo mom Ivanu čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Jedni su govorili da je poginuo u borbi, drugi da je živ zarobljen i odveden prema Srebrenici, ali ništa od toga nije potvrđeno. Naša deca su tad bila mala, najstariji sin imao je 13 godina, drugi 12, a kćerka sedam. Sad imaju svoje porodice, ali ne prođe ni dan da ne pomislimo na Ivana.

U Skelanima, 16. januara 1993. dok je sa majkom Milicom pokušavao da pobegne preko mosta u Bajinu Baštu, snajperskim metkom pogođen je i ubijen petogodišnji Aleksandar Dimitrijević. Slobodana Stojanovića, dečaka iz Donje Kamenice je u julu 1992. ubila Elfeta Veseli u naselju Kamenica kod Zvornika. Ona je bila pripadnik Diverzantskog voda takozvane Armije BiH.

- To dete je ubijeno samo što je srpsko, a ubica je dobila mizernu kaznu. Kad odsluži dve trećine možda će uskoro i izaći iz zatvora - navela je Staka Petrović iz Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika.

Bratunac stradanje Srba foto SRNA

Trideset i četiri godine su prošle od kada je granata ubila šestogodišnjeg Vladimira Gajića iz Bratunca. Tog dana sa položaja tzv. armije BiH iz Srebrenice i Glogove ispaljeno je na stambenu zgradu, gde nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, 11 minobacačkih granata. U mučkom napadu na selo Gornje Magašiće 20. jula 1992. ubijeno je sedam žena, među njima i trudnica Ljiljana Lončarević.

- Zamislite kakvi zločinci morate biti da pucate u ženu sa stomakom, ja ću pričati o tom zločinu, pričaću svima šta sam preživljavao tih godina, moji roditelji nisu dočekali pravdu, umrli su mladi - rekao je Aleksandar Lončarević, brat ubijene Ljiljane.

Pomen služi patrijarh Porfirije

PATRIJARH Porfirije služiće danas u Bratuncu svetu liturgiju i pomen Srbima postradalim pre trideset i četiri godine u Birču i srednjem Podrinju. Sasluživaće mitropolit dabrobosanski Hrizostom i više arhijereja SPC. Celodnevni program pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" počeće u devet časova ispred hrama Uspenja Presvete Bogorodice. U 11.30 krenuće litija od crkve do gradskog i vojničkog groblja u Bratuncu, gde će biti služen parastos svim žrtvama Srednjeg Podrinja i Birča. Na tom mestu će besedu održati patrijarh srpski Porfirije i zvaničnici RS i Srbije.

Uz regionalni put Bratunac-Potočari-Srebrenica postavljene su fotografije 500 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja ubijenih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Fotografije su postavili potomci i predstavnici Organizacije porodica poginulih. I danas pitaju - kakva je to pravda, kada su svi koji su ubijali srpsku nejač - slobodni.

Foto: Фото: С. Мишљеновић

POGLEDAJ GALERIJU

- Poruka da kažemo da su ovde ginuli i Srbi, a ne samo muslimani i da je ovde pobijeno 3.267 ljudi. Izgubio sam oca i brata koji je imao 17 godina, i majku. Ovde su njihove fotografije - ističe Brano Vučetić iz Bratunca, koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ostao bez svih članova uže porodice.

Za zločine nad Srbima u Podrinju osuđena su samo četiri Bošnjaka na 29 godina, dok je za zločine nad Bošnjacima osuđeno 45 Srba na 650 godina.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SARAJEVO BRANI RATNU ZASTAVU : Političari iz FBiH najavili borbu pred Ustavnim sudom BiH nakon odluke Vlade RS
Republika Srpska

0 1

SARAJEVO BRANI RATNU ZASTAVU : Političari iz FBiH najavili borbu pred Ustavnim sudom BiH nakon odluke Vlade RS

NAKON što je Vlada RS utvrdila Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična dela - Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, i Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, a za to krivično delo predviđena kazna zatvora do tri godine, iz političkog Sarajeva su najavili da će osporiti pomenuti izmene pred Ustavnim sudom BiH čim taj akt usvoji Narodna skupština RS.

04. 07. 2026. u 06:30

DODIK POZVAO NA MASOVNO OKUPLJANJE U BRATUNCU: Obeležavanje stradanja u srednjem Podrinju i Birču - Da se ne zaborave srpske žrtve
Republika Srpska

0 0

DODIK POZVAO NA MASOVNO OKUPLJANJE U BRATUNCU: Obeležavanje stradanja u srednjem Podrinju i Birču - "Da se ne zaborave srpske žrtve"

LIDER Saveza nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik pozvao je danas građane Srbije i Republike Srpske da u subotu, 4. jula u što većem broju prisustvuju obeležavanju stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča u Bratuncu, ističući da je važno da srpske žrtve ne budu zaboravljene i da se neguje kultura sećanja.

03. 07. 2026. u 16:53

Politika
Tenis
Fudbal
TAJNA NUŠIĆEVOG GROBA: Obavijen velom misterije, evo i zašto

TAJNA NUŠIĆEVOG GROBA: Obavijen velom misterije, evo i zašto