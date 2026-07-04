"U BRATUNAC SE NE ZOVE, U BRATUNAC SE IDE“ Dodik: Iz Podrinja se šalje poruka mira, sabornosti i pamćenja
Predsednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da se iz Bratunca šalje poruka mira, sabornosti, okupljanja i pamćenja.
„Moramo prestati da budemo naivni, jer je uništavanje Srba na ovim prostorima bilo projekat", rekao je Dodik na ceremoniji obeležavanja godišnjice stradanja Srba u Podrinju, koje se ove godine održava pod sloganom „U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide“, prenosi RTRS.
On je ocenio da je sve je učinjeno da Srbi prestanu da pamte.
„Sve je učinjeno da prestanemo da pamtimo. Ovde su istinski neprijatelji bili Muslimani koji su takođe stradali, ali je stradanje bilo proporcijalno i adekvatno broju stanovnika. Stranci to nikada nisu prihvatili“, rekao je Dodik i naglasio da je pokrenuta priča o stradanju muslimana u Srebrenici kako se stradanja Srba ne bi pominjala.
Dodik je ukazao da je Dejtonski mirovni sporazum došao u vreme najvećih laži.
„Američka politika je govorila o 300.000 ljudi koje su ubili Srbi, što se pokazalo da nije istina. Stradalo je oko 65.000 muslimana. Ubijeno je i više od 40.000 Srba. Proporcijalan je broj poginulih u odnosu na broj stanovnika“, rekao je Dodik i zapitao se ko ruši BiH.
On je rekao da „sve što radimo zavisi od naroda“.
„Sve što radimo zavisi od naroda. Ako narod ima volju, Republika Srpska će postajati. Sada je malo lakše jer američka administracija razmišlja malo drugačije“, rekao je Dodik.
U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine održava se danas u Bratuncu.
(Sputnjik)
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