„NAŠE STRADANJE GOTOVO NIKO NIJE PRIMETIO“ Dodik iz Bratunca: Hvala svima koji čuvaju sećanje na žrtve

LIDER SNSD-a Milorad Dodik zahvalio se svima koji su došli u Bratunac, na mesto stradanja srpskog naroda, poručivši da se mora razmišljati o načinu na koji će se graditi budućnost.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Aleksandar Antonić/ bg

- Moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primetio osim nas samih. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svom kućnom pragu - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da je na ovom mestu svake godine sve više ljudi, izrazivši zahvalnost svima koji čuvaju sećanje na žrtve.

Moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primijetio osim nas samih.



Hvala svima koji su došli u Bratunac na mjesto stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svom… pic.twitter.com/YnYHoqAF9r — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 4, 2026

Na bratunačkom groblju danas je služen parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su venci i cveće.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3