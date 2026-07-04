SARAJEVO BRANI RATNU ZASTAVU : Političari iz FBiH najavili borbu pred Ustavnim sudom BiH nakon odluke Vlade RS

NAKON što je Vlada RS utvrdila Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična dela - Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, i Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, a za to krivično delo predviđena kazna zatvora do tri godine, iz političkog Sarajeva su najavili da će osporiti pomenuti izmene pred Ustavnim sudom BiH čim taj akt usvoji Narodna skupština RS.

Zastava tzv Armije BiH foto printskrin BHRT

Za političare u Sarajevu ratna zastava tzv. Armije BiH, kako kažu, predstavlja zastavu legalne i legitimne oružane sile međunarodno priznate države.

- Isticanje ljiljana i simbola Armije RBiH nikada neće biti zabranjeno jer bi to predstavljalo kršenje Ustava BiH, odnosno ustavnopravnog kontinuiteta BiH. Nisu njeno vojno i političko rukovodstvo presuđeni za udruženi zločinački poduhvat, genocid i zločine protiv čovečnosti - poručili su iz SDA i SDP.

S druge strane, iz Srpske poručuju da su pod ratnom zastavom tzv. Armije BiH počinjeni masovni zločini nad Srbima i ubijeno više od 29.000 Srba.

Prednik Asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić ističe da ta ratna zastava podseća Srbe kakve su zločine prošli i da je vreme da se zabrani na području RS.

Oštre kazne U PREDLOŽENIM izmenama KZ RS navodi se i da će ukoliko usled isticanja ratne zastave tzv. Armije BiH dođe do nereda, uznemiravanja javnosti ili teških posledica za zajednički život naroda u RS, učinilac i organizator će se kazniti zatvorom od dve do pet godina.

Premijer RS Savo Minić izjavio je da Srpska neće uzvraćati mržnjom, ali će istrajati na donošenju zakonskog rešenja kojim će biti zabranjena ratna zastava tzv. Armije BiH, kao simbola koji kod mnogih budi bolna sećanja i produbljuje podele.

On je istakao da tolika mržnja nikome ne donosi dobro, a posebno ne onima koji insistiraju na ostanku Srba u državnoj zajednici zvanoj BiH.

Iz Boračke organizacije RS kažu za "Novosti" da je cilj isticanja ove ratne zastave samo provokacija, ništa drugo.

- To je ratna zastava onog dela BiH koji je proterao srpski narod iz svih krajeva koji su sada pod Federacijom BiH - poručuju iz BORS.