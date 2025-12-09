Republika Srpska

SPORAN STATUS POTPREDSEDNIKA: Na zasedanju SO većina u Gacku podržala rebalans, a odbila predlog DNS

Dubravko Curac

09. 12. 2025. u 05:00

NA poslednjem zasedanju Skupštine opštine ponovo je došlo do problema - i to iz istog razloga koji je prošle sedmice doveo do prekida sednice. Spor oko profesionalnog statusa potpredsednika Skupštine Srđana Vujovića (DNS) još jednom je uzdrmao skupštinsku većinu.

Foto: D. Curać

Predsednik SO Gacko Siniša Mandić saopštio je da je tajno glasanje sprovedeno u skladu sa poslovnikom, ali su odbornici SNSD napustili sednicu nakon što se predsednica Kluba odbornika Ivana Maljević usprotivila takvom načinu odlučivanja, poručivši da SNSD "ne želi da učestvuje u glasanju".

Nakon sprovedenog glasanja, devet odbornika bilo je za predlog DNS, dok je jedan listić bio nevažeći. To međutim, nije bilo dovoljno, predlog da zamenik predsednika Skupštine bude u profesionalnom statusu nije prihvaćen.

Upravo je ovo pitanje prošle nedelje izazvalo blokadu rada Skupštine, jer se deo odbornika SDS nije vratio u salu nakon pauze zbog protivljenja ovom kadrovskom rešenju.

Posle glasanja usledila je pauza od 30 minuta, a zatim je sednica nastavljena. Pred odbornicima su bile ključne tačke - rebalans budžeta za ovu godinu, nacrt budžeta za 2026. i odluka o kreditnom zaduženju. Za rebalans budžeta glasalo je 10 odbornika skupštinske većine, što je dovoljno da bude usvojen.

Tokom sednice, načelnik Opštine Vukota Govedarica zahvalio se Vujoviću na tome što je bez obzira na to što nije dobio predlo-eno mesto ostao na zasedanju.

- Čestitam na tome što si bez obzira na rezultate glasanja odlučio da prisustvuješ sednici i dostojanstveno primiš tu odluku - rekao je Govedarica.

Sednici ni ovog puta nisu prisustvovali odbornici DEMOS, SPS i Prve SDS.

 

