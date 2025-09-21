Republika Srpska

IMA POVREĐENIH: Saobraćajka na putu Derventa - Prnjavor

Novosti online

21. 09. 2025. u 19:30

DANAS poslepodne na magistralnom putu Derventa - Prnjavor desila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.

ИМА ПОВРЕЂЕНИХ: Саобраћајка на путу Дервента - Прњавор

Foto: Shutterstock

Prema rečima očevidaca ima povređenih, a najmanje jedno lice je odvezeno kolima hitne pomoći.

Zbog saobraćajne nezgode, u prekidu je bilo odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Derventa-Prnjavor u mestu Agići.

(RTRS)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GLUMAC OTKRIO DETALJE SA SNIMANJA: Laušević je dolazio sa hemioterapija - jedna stvar me je ČUDILA
Poznati

0 0

GLUMAC OTKRIO DETALjE SA SNIMANjA: "Laušević je dolazio sa hemioterapija - jedna stvar me je ČUDILA"

GLUMAC Visar Viška oživeo je lik lokalnog moćnika Halita Beriša u filmu Miroslava Lekića "Ruski konzul" koji se u vidu serije prikazuje na RTS-u. Makedonski umetnik albanskog porekla godinama gradi međunarodnu karijeru, a bio je deo serija "Filantrop", koja se emitovala na NBC, i "Legende", u kojoj je glumio rame uz rame sa holivudskom zvezdom Šonom Binom.

21. 09. 2025. u 20:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!