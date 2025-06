BARJAK NA VRHU ATOSA NA PREOBRAŽENJE: Članovi Udruženja "Vidovdansko hodočašće" krenuli na pešačko poklonjenje dugo 1.100 kilometara

POKLONICI iz udruženja Vidovdansko hodočašće koji će u sledeća tri meseca pešačiti duže od 1.100 kilometara, krenuli su na 19. krsni hod od svetinje do svetinje, sve do vrha Svete Gore.

Foto: Zoran Jovanovic

Hadži Milan Ivanković, predsednik udruženja, je 2007. sa blagoslovom patrijarha Pavla utemeljio Vidovdanski marš od Beograda do Gazimestana, od 2016. sa blagoslovom patrijarha Irineja trasa hodočašća je produžena do Hilandara, a patrijarh Porfirije je blagoslovio novi produžetak do preobraženskog vrha Svete Gore.

- Sa blagoslovom patrijarha srpskog ove godine 19. put krenuli smo na krsni hod posle molitve od Hrama Sv. Save na Vračaru do naše svete zemlje Kosova i Metohije da bi se uoči Vidovdana pričestili u Gračanici i prisustvovali pomenu na Gazimestanu. Dalje nastavljamo krsni hod kroz južnu Srbiju, Makedoniju i Grčku, redovno pohodimo tri vojnička groblja, spomen-kosturnice Zebrnjak i Udovo i Zejtinlik, na putu do Svete Gore i manastira Hilandara, gde dolazimo 2. avgusta. Pomažemo za slavu Sv. Pantelejmona u Ruskom svetogorskom manastiru, a na Preobraženje, 19. avgusta, završavamo krsni hod iznošenjem hodočasničkih ikona i barjaka na vrh Atosa na 2.033 metra nadmorske visine - rekao je Hadži Milan Ivanković u subotu, 31. maja kada su poklonici krenuli u svoju misiju.

Foto: Zoran Jovanovic Poklonici u Hramu Svetog Save uči kretnja na krsni hod

U Udruženju naglašavaju da se krsni hod uveka odvija u postu i molitvi, uz čitanje psaltira.

- Naša putevoditeljka u krsnom hodu uvek je ikona Presvete Bogorodice Pećke Krasnice kao zaštitnice i spasiteljke roda srpskoga krstonosnoga. Njoj se tokom celog puta čita akatist u svakoj svetinji koju pohodimo i svakodnevno je okićena svežim cvećem, darom vernika koji ovoj velikoj svetinji pritiču - kaže Ivanković.

Foto: Zoran Jovanovic

Poklonici uz rančeve na plećima i pešačke štapove u rukama 1.100 kilometara nose oko vrata ikone Bogorodice a u rukama i časne krstove. Na čelu kolone je masivna ikona Pećke Krasnice, teška nekoliko kilograma i ukrašena stotinama zvončića koji se veselo oglašavaju, ali kada se oseti njena težina u rukama ili o vratu, stvari ne izgledaju veselo, naročito kada se ima u vidu da poklonici dnevno prelaze i više od 20 kilometara.

Foto: Zoran Jovanovic

Iz Beograda je ove godine krenulo osam poklonika-pešaka, kojima se usput po pravilu priključuje još njih, ali koliko će ih stići do vrha Atosa samo Bog zna.

Baš kao što je reporteru "Novosti" 2022. na tom mestu ispričao Ivanković: "Prešli smo 1.100 kilometara do našeg duhovnog Mont Everesta, Svete Gore. Obišli smo 132 crkve, manastira, isposnice i tri srpska vojnička groblja. Učinili smo to radi Boga i zdravlja i napretka naših porodica, jer verujemo da je bolje imati tvrde žuljeve na petama nego tvrdo srce. U krsnom hodu je duže od tri nedelje učestvovalo 48 ljudi, ali su zbog obaveza ili bolesti mnogi bili prinuđeni da odustanu. Na Svetu Goru, u Hilandar, ušlo nas je šestorica, a pod vrh Atosa su stigla četvorica. Nama trojici je presveta Bogorodica dala da dođemo do vrha i pričestimo se, jer da nije nje, ovakvi kakvi smo, ne bismo stigli ni do Avale!"

Foto: Zoran Jovanovic

Novac nije potreban

U POZIVU za poklonike krsnog hoda navodi se da je neophodno poneti: molitvenik, psaltir, pasoš važeći više od 6 meseci, blagoslov duhovnika, 2 para patika, vunene čarape, čarape (više pari), donji veš (više komada), osnovna sredstva za ličnu higijenu. Novac nije potreban

Foto: Zoran Jovanovic