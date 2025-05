UKUSNI ZALOGAJ DOLAZI IZ SRCA: Akis Petrecikis, najpoznatiji Grčki TV kuvar za TV Novosti

JEDAN od najpoznatijih grčkih kuvara Akis Petrecikis ne priprema samo kolače i pite, već servira uspomene, priče i osmehe.

Foto 24 Kičn/Promo

Prvi pobednik "Masteršef" takmičenja u Grčkoj, vlasnik uspešnog restorana u Solunu i autor kulinarskih bestselera, danas je jedan od najpopularnijih TV kuvara u mediteranskom svetu a imaće i emisiju na 24kičn. Njegov stil je lak, razumljiv, pun strasti - i zato hiljade ljudi prate njegove korake u kuhinji kao najprirodnije rituale. Baš kao u svakoj epizodi emisije "Pecite sa Akisom" koju "degustiramo" na popularnom kulinarskom kanalu, u dva nastavka, od 14. maja duh Mediterana mirisaće u srcu Beograda.

Uoči prvog dolaska u Srbiju, u ekskluzivnom intervjuu za "Novosti" Petrecikis otkriva šta za njega znači kuvanje, koliko su slične grčka i srpska kuhinja, zašto ne može da odoli ćevapima - i šta nas sve čeka kada se mediteranska toplina i balkanska duša sretnu za istim stolom:

- Nikada dosad nisam bio u Srbiji. Ali znam da Srbija i Grčka imaju veoma snažnu vezu - i istorijsku i emotivnu. Naši narodi se vole i poštuju. Zato je ovo putovanje za mene kao san - i drago mi je što se konačno ostvaruje.

Foto 24 Kičn/Promo

Da li ste već probali neko srpsko jelo? Šta vas je iznenadilo ili oduševilo?

- Dok sam radio na Kritu, desna ruka u kuhinji bio mi je kuvar iz Srbije Marko. Spremao nam je tradicionalna srpska jela, i tako sam, zahvaljujući njemu, upoznao vašu kuhinju.

Najviše me oduševila sličnost naših ukusa!

Grčka i srpska kuhinja dele mnogo toga - od testa i mesa do slatkih sirupa. Šta vam je najzanimljivije u tim sličnostima?

- Rekao bih - meso, i to iz jednog razloga. Grčki kebab i srpski ćevapi imaju mnogo zajedničkog, što govori o našoj istorijskoj povezanosti. Ali ono što me posebno fascinira je način na koji Srbi dele hranu. Vole da se okupe sa prijateljima i porodicom i uživaju u zajedničkom obroku - baš kao i mi u Grčkoj!

Foto 24 Kičn/Promo

Nekoliko influensera će pripremati vaše recepte u okviru kulinarskog izazova. Imate li neki savet za njih?

- Volim amaterske kuvare. To su ljudi koji u kuhinji ne glume, već u svoje obroke ulažu srce. Njima nije važno da ono što prave bude savršeno, već da je ukusno i pripremljeno s ljubavlju za ljude do kojih im je stalo. To je za mene prava suština kuvanja. I, naravno, želim da probam njihova jela. To je suština onoga što radim - otkrivam, istražujem i uživam u svakom zalogaju.

Vaša filozofija u kuvanju deluje veoma emotivno...

- Volim da kuvam da bih drugima doneo radost. Kuvam srcem da bih ljudima za koje kuvam preneo deo moje ljubavi i strasti, ne samo da bih nahranio one za stolom. To se najbolje vidi dok drugi jedu moju hranu. Često i ne učestvujem u obroku - samo ih gledam u oči, da vidim da li im se sviđa. To mi je najvažnije. Najukusniji zalogaji uvek dolaze iz srca.

Kada ste shvatili da vam je kuvanje više od profesije - da vam je životni poziv?

- Kuvanje je za mene zaista počelo kao profesija. U početku sam hranio samo ljude u restoranu - nije ih bilo više od stotinak dnevno. Ali onda sam dobio priliku da svoju hranu ponudim celoj zemlji. To je bio taj prelomni trenutak kada sam shvatio da kuvanje nije samo posao, već moj životni poziv. Međutim, ljubav prema kuvanju kod mene se rodila još u detinjstvu. Pamtim kako sam kao dečak trčao za dedom svaki put kad bi u dvorištu pravio roštilj. Posmatrao sam ga s oduševljenjem - svaki pokret, svaki okret mesa, sve mi je bilo čarobno. Mirisi piletine sa žara, ali i maminih jela koja su se satima krčkala u kuhinji. Sve to duboko mi se urezalo u sećanje. A tek testo! Njene mekane kore za pite na stolu uvek su me mamile da u njih zaronim ruke, kao da se igram plastelinom. Te slike su zauvek ostale sa mnom - kao prvi koraci u svet ukusa, mirisa i emocija.

Kuva kako bi drugim ljudima doneo istinsku radost, Foto 24 Kičn/Promo

U vašoj emisiji kombinujete tradiciju i kreativnost. Kako birate recepte?

- Šta god da radim, uvek razmišljam o ljudima. Birao sam recepte koje svako može da napravi, bez obzira na to gde živi. Da sam se fokusirao samo na recepte sa grčkim sastojcima, bilo bi teško mnogima da prate. Zato sam izabrao jednostavne namirnice i kreirao lake recepte koje i početnici mogu samouvereno da naprave.

Grčka kuhinja je poznata po jednostavnosti i bogatstvu ukusa. Koja tri sastojka uvek imate pri ruci?

- Ekstradevičansko maslinovo ulje, grčki jogurt i tahini. Jednostavno!

Koja je vaša tajna da i najjednostavniji recepti izgledaju - i mirišu - kao da su iz restorana sa Mišlenovom zvezdicom?

- Tajna je u tome da dobro poznajete sastojke. Kada znate sa čim radite, čak i najjednostavniji sastojci mogu da stvore neverovatne ukuse. Recimo, skup komad mesa često zahteva samo malo soli. Jeftiniji deo možda traži više začina, ali i on može postati neverovatno ukusan.

Šta biste rekli ljudima koji tvrde: "Ne znam da kuvam" ili "Kuvanje nije za mene"?

- Rekao bih im da promene stav. Hrana je jedan od najvažnijih delova našeg života. Čak i onaj ko nikad nije kuvao može da počne sa jednostavnim receptima - posebno onim koje voli da jede. Ne mora odmah da se pravi goveđi bujon! Potrebni su samo balans, organizacija, strpljenje i upornost. A osećaj kada probate jelo koje ste sami napravili - to je najveća nagrada!

Foto 24 Kičn/Promo

Pošaljite mi recepte

Koju poruku biste poslali srpskoj publici koja priprema vaša jela kod kuće?

- Hteo bih da im se iskreno zahvalim. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu, i voleo bih da mi pošalju recepte koje bi želeli da napravim - grčka jela koja žele da nauče. Takođe, znači mi povratna informacija - koliko im se moja jela čine slična srpskoj kuhinji? Voleo bih i da ugostimo srpske kuvare u Grčkoj da kuvamo zajedno - otriva Petrecikis.