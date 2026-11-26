JEDNOSTAVAN OBROK, SAVRŠEN ZA LJUBITELJE TESTENINA: Recept za makarone sa sirom, brokolijem i kukuruzom
MAKARONE sa sirom i brokolijem idealne su kao brzinski obrok za sve ljubitelje testenine.
U malo blažoj i zdravijoj verziji mogu da se naprave sa integralnom testetninom, brokolijem i kukuruzom.
Sastojci:
200 g makarona
350 g cvetova brokolija
340 g kukuruza šećerca
40 g putera
40 g običnog brašna
600 ml mleka, zagrejanog
1 kašičica senfa
175 g rendanog kačkavalja
Recept:
Zagrejte rernu na 200 °C. Makarone kuvajte u slanoj vodi 5 minuta. Nasecite brokoli na male cvetove, dodajte u šerpu i kuvajte još 3 minuta dok makaroni i brokoli ne omekšaju. Ocedite i prebacite u vatrostalnu posudu.
Da biste napravili sos rastopite puter u tiganju, umešajte brašno i pržite na srednjoj vatri jedan minut. Sklonite sa vatre i postepeno dodajte mleko, dobro mešajući nakon svakog dodavanja. Vratite na vatru i kuvajte, mešajući, dok se sos ne zgusne. Sklonite sa vatre, dodajte senf i začinite solju i biberom. Dodajte tri četvrtine kačkavalja i mešajte dok se sir ne otopi.
Ubacite i kukuruz i potom sve sipajte u posudu i promešajte sa makaronama i brokolijem. Po vrhu posipajte preostali sir, pa pecite u rerni 20 minuta dok ne porumeni.
(Stvar ukusa)
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