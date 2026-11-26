MAKARONE sa sirom i brokolijem idealne su kao brzinski obrok za sve ljubitelje testenine.

Foto: Novosti/VI

U malo blažoj i zdravijoj verziji mogu da se naprave sa integralnom testetninom, brokolijem i kukuruzom.

Sastojci:

200 g makarona

350 g cvetova brokolija

340 g kukuruza šećerca

40 g putera

40 g običnog brašna

600 ml mleka, zagrejanog

1 kašičica senfa

175 g rendanog kačkavalja

Recept:

Zagrejte rernu na 200 °C. Makarone kuvajte u slanoj vodi 5 minuta. Nasecite brokoli na male cvetove, dodajte u šerpu i kuvajte još 3 minuta dok makaroni i brokoli ne omekšaju. Ocedite i prebacite u vatrostalnu posudu.

Da biste napravili sos rastopite puter u tiganju, umešajte brašno i pržite na srednjoj vatri jedan minut. Sklonite sa vatre i postepeno dodajte mleko, dobro mešajući nakon svakog dodavanja. Vratite na vatru i kuvajte, mešajući, dok se sos ne zgusne. Sklonite sa vatre, dodajte senf i začinite solju i biberom. Dodajte tri četvrtine kačkavalja i mešajte dok se sir ne otopi.

Ubacite i kukuruz i potom sve sipajte u posudu i promešajte sa makaronama i brokolijem. Po vrhu posipajte preostali sir, pa pecite u rerni 20 minuta dok ne porumeni.

(Stvar ukusa)