NAPOLEON torta je poznata ruska poslastica, a pravi se od puno tankih kora koje su premazane ukusnim filom od vanile, pa je nazivaju i torta od hiljadu slojeva.

Foto: Novosti/VI

Sastojci:

Za kore

400 g putera

2 jaja

150 ml vode

650 g brašna

3 kašike vodke ili konjaka

1 kašika sirćeta

Prstohvat soli

Za fil

7 žumanaca

6 šolja mleka (1,5 l)

1 ½ – 1 ¼ šolje šećera

1 šolja (250 ml) brašna

1 kašika ekstrakta vanile

150-200 g putera

Priprema:

1. Za kore mutite jaja i so pa dodajte hladnu vodu, sirće i vodku. U posebnoj posudi ili u multipraktiku sjedinite brašno i puter, pa sve pomešajte sa smesom od jaja i umesite testo. Testo nemojte previše mesiti da se puter u potpunosti ne bi rastopio. Dovoljno je da postane glatko i kompaktno.

2. Testo zatim podelite na 4 jednaka dela, svaki zamotajte u plastičnu foliju i spremite u frižider na 1-2 sata.

3. Dok je testo u frižideru napravite fil. Žumanca mutite sa šećerom i 50 ml od ukupne količine mleka. Dodajte brašno pa sve mutite električnim mikserom ili žicom za mućenje da dobijete glatku smesu bez grudvica pa dodajte još 50 ml mleka.

4. Ostatak mleka stavite u posudu da prokuva, a kad je počelo da vri malo po malo ga sipajte u mešavinu žumanaca i brašna, uspite oko ¾ kipućeg mleka. Jaja i brašno stalno mešajte pa sipajte u posudu sa ostatkom mleka i vratite na šporet da lagano krčka i da se zgusne. Ne prestajte sa mešanjem i ostavite da prokuva 2-3 minuta.

5. Na kraju u fil sipajte vanila ekstrakt, dodajte puter i sve dobro izmešajte. Ako su vam se napravile grudvice mutite kremu mikserom dok je još topla da ih razbijete. Fil prespite u posebnu posudu, pokrijte plastičnom folijom i ostavite da se hladi, na sobnoj temperaturi.

6. Rernu uključite da se greje na 200C, Kore presecite na dva jednaka dela pa jednu po jednu razvaljajte u krug i pecite na okruglom kalupu za torte promera 30 cm okrenutom naopačke, 5-7 minuta tako da dobijete osam kora. Svaku koru dok je još topla uz pomoć kalupa izrežite na pravilan krug, a kao sekač vam može poslužiti i poklopac neke veće šerpe.

7. Kad ste ispekli sve kore, vreme je da sastavite tortu. U kalupu za torte ili na tanjiru na kome ste stavili samo obruč, na dno stavite malo fila pa stavite jednu koru tako da se zalepi. Preko prve kore stavite otprilike šest kašika fila, a preko stavite drugu koru i tako dok ne potrošite sav materijal. Kad stavite poslednju, osmu koru, celu tortu premažite ostatkom fila.

8. Ostatak kora koje su vam ostale od rezanja, izmrvite i time ukrasite vrh i stranice torte pa sve stavite na hlađenje.

(trpeza)