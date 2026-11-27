LOVAČKE šnicle Srbi obično služe sa pire krompirom.

Foto: Printskrin Jutjbu/ Cocina con Carmen

Dugo krčkanje u saftu ih čini mekanim, a mi vam donosimo još jednostavniji recept. Španci kratko proprže meso, a onda naprave sos od crnog luka i u njemu ga krčkaju još 10 minuta. Sve je lako, a uspeva i početnicima u kuhinji.

Sastojci:

700 g svinjskog karea

3 crna luka

3 čena belog luka

1 šargarepa

100 ml belog vina

250 ml bujona

1 lovorov list

Recept za španske lovačke šnicle u sosu od luka:

U tiganju propržite svinjsko meso koje ste posolili i pobiberili. Zatim izvadite meso, pa u istoj posudi propržite krupno seckani beli luk, pa dodajte crni isečen na rebarca. Pržite dok ne omekša, pa dodajte šargarepu isečenu na kolutove.

Kada i ona omekša dodajte lovorov list, sipajte bujon i belo vino. Posolite i pobiberite, pa promešajte i poklopite. Krčkajte nekih 10 minuta, a povremeno promešajte. Zatim izvadite lovorov list, a sos dobro izblendirajte, pa vratite meso. Poklopite i kuvajte još 10 minuta, a povremeno promešajte.

Lovačke šnicle su spremne.

(Stvar ukusa)