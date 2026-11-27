LOVAČKE ŠNICLE U SOSU OD CRNOG LUKA: Tradicionalni španski recept za brz, jednostavan i savršen ručak (VIDEO)
LOVAČKE šnicle Srbi obično služe sa pire krompirom.
Dugo krčkanje u saftu ih čini mekanim, a mi vam donosimo još jednostavniji recept. Španci kratko proprže meso, a onda naprave sos od crnog luka i u njemu ga krčkaju još 10 minuta. Sve je lako, a uspeva i početnicima u kuhinji.
Sastojci:
700 g svinjskog karea
3 crna luka
3 čena belog luka
1 šargarepa
100 ml belog vina
250 ml bujona
1 lovorov list
Recept za španske lovačke šnicle u sosu od luka:
U tiganju propržite svinjsko meso koje ste posolili i pobiberili. Zatim izvadite meso, pa u istoj posudi propržite krupno seckani beli luk, pa dodajte crni isečen na rebarca. Pržite dok ne omekša, pa dodajte šargarepu isečenu na kolutove.
Kada i ona omekša dodajte lovorov list, sipajte bujon i belo vino. Posolite i pobiberite, pa promešajte i poklopite. Krčkajte nekih 10 minuta, a povremeno promešajte. Zatim izvadite lovorov list, a sos dobro izblendirajte, pa vratite meso. Poklopite i kuvajte još 10 minuta, a povremeno promešajte.
Lovačke šnicle su spremne.
(Stvar ukusa)
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