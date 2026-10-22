PUNJENE PAPRIČICE: Sa sirom i limetom

Mali zalogaji, a toliko ukusa! Kremasti sir, mirisna limeta i zlatno zapečene papričice čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

14–16 mini slatkih papričica

malo maslinovog ulja

malo soli

Za fil:

150 gr sira, izmrvljenog

1/3 šolje pavlake za kuvanje

1 jaje

rendana korica polovine limete

Za preliv:

3 kašike maslinovog ulja

sok od 1 limete

malo soli

malo sveže mlevenog crnog bibera

1 kašika sitno seckanog peršuna

Priprema

Ispecite papričice. Rasporedite ih u pleh, prelijte sa malo maslinovog ulja, posolite i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C dok ne omekšaju.

Pripremite fil. U činiji pomešajte izmrvljenu brinzu, pavlaku za kuvanje, jaje i rendanu koricu limete. Sve dobro sjedinite, pa smesu prebacite u poslastičarsku kesu.

Napunite papričice. Izvadite omekšale papričice iz rerne i svaku pažljivo zasecite po dužini, vodeći računa da je ne presečete potpuno. Napunite ih pripremljenim filom od sira.

Zapecite do zlatne boje. Vratite papričice u rernu i pecite još oko 25 minuta, dok fil ne dobije lepu zlatnu boju.

Pripremite preliv. Pomešajte maslinovo ulje, sok od limete, so, sveže mleveni crni biber i seckani peršun.

Poslužite. Pečene papričice prelijte pripremljenim dresingom i poslužite dok su još tople.

Prijatno!