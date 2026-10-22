Ručak dana

PUNJENE PAPRIČICE: Sa sirom i limetom

Milena Tomasevic

22. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Mali zalogaji, a toliko ukusa! Kremasti sir, mirisna limeta i zlatno zapečene papričice čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

ПУЊЕНЕ ПАПРИЧИЦЕ: Са сиром и лиметом

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 14–16 mini slatkih papričica
  • malo maslinovog ulja
  • malo soli

Za fil:

  • 150 gr sira, izmrvljenog
  • 1/3 šolje pavlake za kuvanje
  • 1 jaje
  • rendana korica polovine limete

Za preliv:

  • 3 kašike maslinovog ulja
  • sok od 1 limete
  • malo soli
  • malo sveže mlevenog crnog bibera
  • 1 kašika sitno seckanog peršuna

Priprema

Ispecite papričice. Rasporedite ih u pleh, prelijte sa malo maslinovog ulja, posolite i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C dok ne omekšaju.
Pripremite fil. U činiji pomešajte izmrvljenu brinzu, pavlaku za kuvanje, jaje i rendanu koricu limete. Sve dobro sjedinite, pa smesu prebacite u poslastičarsku kesu.
Napunite papričice. Izvadite omekšale papričice iz rerne i svaku pažljivo zasecite po dužini, vodeći računa da je ne presečete potpuno. Napunite ih pripremljenim filom od sira.
Zapecite do zlatne boje. Vratite papričice u rernu i pecite još oko 25 minuta, dok fil ne dobije lepu zlatnu boju.
Pripremite preliv. Pomešajte maslinovo ulje, sok od limete, so, sveže mleveni crni biber i seckani peršun.
Poslužite. Pečene papričice prelijte pripremljenim dresingom i poslužite dok su još tople.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!

Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!