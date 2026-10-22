PUNJENE PAPRIČICE: Sa sirom i limetom
Mali zalogaji, a toliko ukusa! Kremasti sir, mirisna limeta i zlatno zapečene papričice čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.
Sastojci
- 14–16 mini slatkih papričica
- malo maslinovog ulja
- malo soli
Za fil:
- 150 gr sira, izmrvljenog
- 1/3 šolje pavlake za kuvanje
- 1 jaje
- rendana korica polovine limete
Za preliv:
- 3 kašike maslinovog ulja
- sok od 1 limete
- malo soli
- malo sveže mlevenog crnog bibera
- 1 kašika sitno seckanog peršuna
Priprema
Ispecite papričice. Rasporedite ih u pleh, prelijte sa malo maslinovog ulja, posolite i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C dok ne omekšaju.
Pripremite fil. U činiji pomešajte izmrvljenu brinzu, pavlaku za kuvanje, jaje i rendanu koricu limete. Sve dobro sjedinite, pa smesu prebacite u poslastičarsku kesu.
Napunite papričice. Izvadite omekšale papričice iz rerne i svaku pažljivo zasecite po dužini, vodeći računa da je ne presečete potpuno. Napunite ih pripremljenim filom od sira.
Zapecite do zlatne boje. Vratite papričice u rernu i pecite još oko 25 minuta, dok fil ne dobije lepu zlatnu boju.
Pripremite preliv. Pomešajte maslinovo ulje, sok od limete, so, sveže mleveni crni biber i seckani peršun.
Poslužite. Pečene papričice prelijte pripremljenim dresingom i poslužite dok su još tople.
Prijatno!
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