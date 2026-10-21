PTOTEINSI DORUČAK: Brzo, ukusno i zasitno!

Ovaj doručak spaja jaja, mladi sir, ovsene pahuljice i kačkavalj u ukusnu osnovu koja se lako priprema, a uz beli sir, pesto sos i sveže zelenilo postaje pravi mali gurmanski obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jajeta

4 kašike mladog sira (60 g)

4 kašike ovsenih pahuljica (40 g)

4 kašike rendanog kačkavalja (40–50 g)

šarena paprika po ukusu

crni kim, so i biber po ukusu

Za filovanje:

2 kriške belog sira (30 g)

pesto sos po ukusu

dosta svežeg zelenog lisnatog povrća

Priprema

U činiji umutite jaja, mladi sir, ovsene pahuljice i rendani kačkavalj. Dodajte sitno iseckanu šarenu papriku, malo soli, bibera i crnog kima, pa sve dobro promešajte.

Smesu rasporedite u zagrejan, blago podmazan tiganj i pecite na umerenoj temperaturi dok se donja strana ne stegne i lepo zapeče. Pažljivo okrenite i kratko dopecite sa druge strane, dok jaja ne budu potpuno termički obrađena. Preko gotove osnove rasporedite pesto sos, beli sir i sveže zelenilo. Presavijte ili urolajte, poslužite dok je toplo i uživajte u svakom zalogaju!

Prijatno!