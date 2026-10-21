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PTOTEINSI DORUČAK: Brzo, ukusno i zasitno!

Milena Tomasevic

21. 10. 2026. u 13:00

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Ovaj doručak spaja jaja, mladi sir, ovsene pahuljice i kačkavalj u ukusnu osnovu koja se lako priprema, a uz beli sir, pesto sos i sveže zelenilo postaje pravi mali gurmanski obrok.

ПТОТЕИНСИ ДОРУЧАК: Брзо, укусно и заситно!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 jajeta
  • 4 kašike mladog sira (60 g)
  • 4 kašike ovsenih pahuljica (40 g)
  • 4 kašike rendanog kačkavalja (40–50 g)
  • šarena paprika po ukusu
  • crni kim, so i biber po ukusu

Za filovanje:

  • 2 kriške belog sira (30 g)
  • pesto sos po ukusu
  • dosta svežeg zelenog lisnatog povrća

Priprema

U činiji umutite jaja, mladi sir, ovsene pahuljice i rendani kačkavalj. Dodajte sitno iseckanu šarenu papriku, malo soli, bibera i crnog kima, pa sve dobro promešajte.
Smesu rasporedite u zagrejan, blago podmazan tiganj i pecite na umerenoj temperaturi dok se donja strana ne stegne i lepo zapeče. Pažljivo okrenite i kratko dopecite sa druge strane, dok jaja ne budu potpuno termički obrađena. Preko gotove osnove rasporedite pesto sos, beli sir i sveže zelenilo. Presavijte ili urolajte, poslužite dok je toplo i uživajte u svakom zalogaju!

Prijatno!

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