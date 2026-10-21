PTOTEINSI DORUČAK: Brzo, ukusno i zasitno!
Ovaj doručak spaja jaja, mladi sir, ovsene pahuljice i kačkavalj u ukusnu osnovu koja se lako priprema, a uz beli sir, pesto sos i sveže zelenilo postaje pravi mali gurmanski obrok.
Sastojci
- 2 jajeta
- 4 kašike mladog sira (60 g)
- 4 kašike ovsenih pahuljica (40 g)
- 4 kašike rendanog kačkavalja (40–50 g)
- šarena paprika po ukusu
- crni kim, so i biber po ukusu
Za filovanje:
- 2 kriške belog sira (30 g)
- pesto sos po ukusu
- dosta svežeg zelenog lisnatog povrća
Priprema
U činiji umutite jaja, mladi sir, ovsene pahuljice i rendani kačkavalj. Dodajte sitno iseckanu šarenu papriku, malo soli, bibera i crnog kima, pa sve dobro promešajte.
Smesu rasporedite u zagrejan, blago podmazan tiganj i pecite na umerenoj temperaturi dok se donja strana ne stegne i lepo zapeče. Pažljivo okrenite i kratko dopecite sa druge strane, dok jaja ne budu potpuno termički obrađena. Preko gotove osnove rasporedite pesto sos, beli sir i sveže zelenilo. Presavijte ili urolajte, poslužite dok je toplo i uživajte u svakom zalogaju!
Prijatno!
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