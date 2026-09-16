TORTA OD LEŠNIKA: Nežna, osvežavajuća i bez glutena

Ako tražite desert koji je istovremeno ukusan, osvežavajuć i jednostavan za pripremu, ova sirova torta od lešnika mogla bi da bude pravi izbor za vas. Ne peče se, ne sadrži gluten, a potpuno je veganska.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

70 gr tostiranih lešnika

100 gr urmi bez koštica

15 gr kakaoa

prstohvat soli

Za krem:

350 gr tostiranih lešnika

250 gr kokosovog mleka

125 gr javorovog sirupa

60 gr rastopljenog kokosovog ulja

1 kašičica arome vanile

20 gr kakaoa

Za ukrašavanje:

malo lešnika

nekoliko urmi

Priprema

Sve lešnike najpre istostirajte u suvom tiganju. Odvojite 70 gr za podlogu, a preostalih 350 gr ostavite za pripremu krema.

U blender stavite 70 gr tostiranih lešnika, urme, kakao i prstohvat soli. Blendajte dok ne dobijete lepljivu smesu. Ako je smesa suviše suva, dodajte još jednu ili dve urme.

Kalup obložite papirom za pečenje, pa u njega prebacite smesu i dobro je pritisnite kašikom kako biste dobili ravnu i glatku podlogu. Stavite u zamrzivač da se ohladi.

Za krem, 350 gr tostiranih lešnika blendajte dok ne dobijete glatku, tečnu pastu. U dobijenu pastu dodajte kokosovo mleko, javorov sirup, rastopljeno kokosovo ulje i vanilu. Blendajte još nekoliko minuta, dok se svi sastojci lepo ne sjedine.

Polovinu krema rasporedite preko ohlađene podloge i vratite tortu u zamrzivač na oko sat vremena.

U preostalu polovinu krema dodajte 20 gr kakaoa i dobro izblendajte. Posle sat vremena hlađenja nanesite drugi deo krema preko prvog sloja.

Tortu ostavite u zamrzivaču preko noći. Izvadite je oko 30 minuta pre služenja i ukrasite lešnicima i komadićima urmi.

Dobićete nežan i kremast desert, prijatno osvežavajuć i ne previše sladak, sa divnom kombinacijom ukusa lešnika, kokosa i kakaoa.

Prijatno!