TORTA OD LEŠNIKA: Nežna, osvežavajuća i bez glutena
Ako tražite desert koji je istovremeno ukusan, osvežavajuć i jednostavan za pripremu, ova sirova torta od lešnika mogla bi da bude pravi izbor za vas. Ne peče se, ne sadrži gluten, a potpuno je veganska.
Sastojci
Za podlogu:
- 70 gr tostiranih lešnika
- 100 gr urmi bez koštica
- 15 gr kakaoa
- prstohvat soli
Za krem:
- 350 gr tostiranih lešnika
- 250 gr kokosovog mleka
- 125 gr javorovog sirupa
- 60 gr rastopljenog kokosovog ulja
- 1 kašičica arome vanile
- 20 gr kakaoa
Za ukrašavanje:
- malo lešnika
- nekoliko urmi
Priprema
Sve lešnike najpre istostirajte u suvom tiganju. Odvojite 70 gr za podlogu, a preostalih 350 gr ostavite za pripremu krema.
U blender stavite 70 gr tostiranih lešnika, urme, kakao i prstohvat soli. Blendajte dok ne dobijete lepljivu smesu. Ako je smesa suviše suva, dodajte još jednu ili dve urme.
Kalup obložite papirom za pečenje, pa u njega prebacite smesu i dobro je pritisnite kašikom kako biste dobili ravnu i glatku podlogu. Stavite u zamrzivač da se ohladi.
Za krem, 350 gr tostiranih lešnika blendajte dok ne dobijete glatku, tečnu pastu. U dobijenu pastu dodajte kokosovo mleko, javorov sirup, rastopljeno kokosovo ulje i vanilu. Blendajte još nekoliko minuta, dok se svi sastojci lepo ne sjedine.
Polovinu krema rasporedite preko ohlađene podloge i vratite tortu u zamrzivač na oko sat vremena.
U preostalu polovinu krema dodajte 20 gr kakaoa i dobro izblendajte. Posle sat vremena hlađenja nanesite drugi deo krema preko prvog sloja.
Tortu ostavite u zamrzivaču preko noći. Izvadite je oko 30 minuta pre služenja i ukrasite lešnicima i komadićima urmi.
Dobićete nežan i kremast desert, prijatno osvežavajuć i ne previše sladak, sa divnom kombinacijom ukusa lešnika, kokosa i kakaoa.
Prijatno!
Restoran Miya Galerija
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